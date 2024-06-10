Balıkların Efendisi'nden 101 portre

Çanakkale’deki çocukluğunda okul tatillerinde babasına yardım ederek limonata ve dondurma satan çocukla Kuleli ve Kara Harp Okulu sonrasında üsteğmen iken 35 sene önce henüz 60 bin nüfuslu bir kent olan Siirt’te karşılaştırdı bizi hayat… Yıl 1989’du. Gazeteci ağabeyimiz Necati Mumay oradaydı. Geçenlerde kaybettiğimiz Siirt Mücadele gazetesinin kurucusu ve yayın yönetmeni Cumhur Kılıççıoğlu oradaydı. Adnan Can oradaydı. Işıktaş'ların bir kısmı hala orada. Koray, henüz emzikliydi. Mahmure, “Kalemiti Ceyn” gibiydi. O sırada Türkiye’nin tanıdığı pek çok önemli sima Siirt’te görev yapıyordu. Örneğin, sonradan Kültür ve Turizm Bakanı olacak Atilla Koç, valiydi. Ergenekon kumpası ile tutuklanan ve cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu, Özel Kuvvetler’de görevli bir yüzbaşıydı. İbrahim Şahin, Özel Harekat Müdür Vekili idi. Süreyya, birlikteki görevinin yanında Askeri Gazino Müdürü olarak seçildi. Orada iyice depreşti lezzet dünyası ve mutfakla aşkı. Çok sönük bir mutfağı inanılmaz hale getirdi. Memleketin en sıcak kentlerinden birisi olan ve yazın adeta yanıp tutuşan Siirt’e ilk buz makinesini getirtti. Pide ve lahmacun fırını kurdu, onlarca menüsünde onlarca çeşit ana yemek seçeneği ve onlarca çeşit mezesi, olan bir mutfak oluşturdu. Bu tabloyu bir ziyaretinde gören dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtay, Süreyya’yı Genelkurmay’a aldırdı. Balıkların Efendisi, orada 10 yıl boyunca sosyal hizmetler müdürü olarak tabldottan, ayrıca Köşk ve Genelkurmay’daki özel yemeklerden sorumlu oldu. Genelkurmay mutfağı çağ atladı. Genelkurmay, Süreyya’ya dünya mutfaklarını incelemesi ve yenilikleri Ankara’ya yansıtması için fırsat verdi.

YENİ BİR MİSYON İÇİN RADİKAL BİR KARAR

Ve Süreyya, bir gün kararını verdi; Genelkurmay’daki misyonunu tamamladığını düşündü. Kıdemli Binbaşı iken Yarbaylığa ve belki de ileride generalliğe adım atmak yerine kendi kanatlarıyla uçmak, restoranını kurmak istedi. 22 yıl önce hayallerine yelken açtı ve bugün işlettiği deniz ürünleri restoranını kurdu.

Süreyya’nın yolculuğu aşkla çıktığı yolda dur durak bilmedi; artık gastronomi, mutfak üzerine festivaller ve konferansların, yarışma jürilerinin, üniversitede derslerin, televizyon programlarının aranan ismiydi. TRT’de iki dönem Dünyanın Türk Şefleri ve Balık Ankara’da Yenir programlarını hazırladı ve sundu. Uzun süredir çok izlenen önemli bir özel kanalda pazar günleri Merve Yıldırım’ın programında balık ve deniz ürünleri üzerine ekrana çıkıyor. Uzun süredir de günlük ulusal yazılı basında gastronomi yazıları kaleme alıyor. Hatta İzmir’de üç yıl süre ile İZDENİZ bünyesinde yayınladığımız Mavi Kıta’da da yazdı (Süreyya’nın İzmir’e bir katkısı da yıllardır Ayhan Sicimoğlu ile birlikte Alaçatı Ot Festivali’nin jüri üyeliğini yapması. Bu yıl da Lal Denizli’nin belediye başkanlığının ilk haftalarında festival yapıldı ve Süreyya Alaçatı’daydı).

Bir gün Mustafa Balbay'ı aramıştım, konuşmamız bitmek üzereydi ki "Bir dakika," dedi, "bir meslektaşımı veriyorum". Karşımdaki ses, Süreyya'nın sesiydi! Balbay, kendine özgü stiliyle espri yaparken bir gerçeğe de parmak basmıştı.

Hepsi bu değil; Süreyya, “Trilye’nin Balık Sevdası”, “Trilye’nin Mezeleri”, “Trilye’nin Oltasına Takılanlar” gibi epeyce bir kitaba da imza attı. İmzalayıp gönderdiği son kitabı ise kargodan yeni geldi, henüz dumanları üzerinde olan bu sonuncu kitap “Trilye’nin Oltasına Takılanlar-2”. İçindeki ukdeyi biliyorum; sokak hayvanlarını yazmak istiyor öteden beri; yıllardır her gün kar kış demeden elleriyle beslediği sokak hayvanlarını...

KİMLER VAR, KİMLER…

Yeni kitap da ilki gibi Süreyya’nın yakından tanıdığı ve sıklıkla ağırladığı, iş dünyası, diplomasi, akademi, siyaset, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlarda başarı hikayesi oluşturan ve bazıları artık aramızda olmayan 101 simanın portrelerinden oluşuyor. Şöyle bir baktığımda gördüğüm bazı isimler alfabetik olarak şöyle: Ajda Pekkan, Ali Koç, Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Andrew Mango, Dr. Aytun Çıray, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Fazıl Say, Garo Mafyan, Hikmet Sami Türk, Işılay Saygın, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Metin Uca, Rahmi Koç, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Süha Umar, Zülfü Livaneli.

101 BAŞARI ÖYKÜSÜ NEDEN KİTAPLAŞTI?

Süreyya Üzmez, “Sunuş”taki şu paragrafında bir yerde kitabı kaleme almaktaki gerekçesini ortaya koyuyor:

“101 değerli insanın başarı öykülerini bir solukta okuyacaksınız, ülkemize güveniniz artacak, heyecan duyacak ve gerektiğinde yol gösterici yönleri ile ilgileneceksiniz. (…) Bu kitap, ‘Hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi’ diyen cesur çalışkan insanların başarılarını içeriyor ve herkese de umutlarını yitirmemelerini anlatıyor.”

Trilye’nin Oltasına Takılanlar-2’nin imza gününe önceki gün katılamadığım için üzgünüm. Avuntum, bendenize imzalı gelmiş olması. Ancak orada olmak, muhtemeldir ki kitapta yer alan başarı hikayelerini oluşturan pek çok sima ile tanışmaktan mahrum kalmamak isterdim. Bu arada, Trilye’nin Oltasına Takılanlar-1’de “M” harfinde Mustafa Koç ve Mehmet Sepil gibi isimlerle birlikte yer almakla ayrıcalıklı hissettiğimi belirtmeliyim.

Balıkların Efendisi’ne İzmir’den şimdilik sevgilerimi iletmekle yetiniyorum, Ankara’ya, beş yıldır daha çok Mustafa Kemal havası esen Başkente de ilk fırsatta gitmek istiyorum.