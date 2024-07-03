Ay Yıldızlıların Gecesi; Türkiye Çeyrek Finalde

Avusturya'yı deviren Türkiye, çeyrek finale adını yazdırdı. Ay yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi ise Romanya'yı geçen Hollanda...

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Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

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Grubundan 2 galibiyet ve 6 puanla çıkarak ilk 16'da Avusturya ile eşleşen Türkiye, Leipzig'deki maça kart cezalısı kaptan Hakan ve Samet'ten yoksun olarak ilk grup maçındaki şu başarılı 11 ile başladı: Mert Günok-Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu-Kaan Ayhan, İsmail Yüksek- Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız-Arda Güler. Montella, Arda'ya bu maçta serbest santrfor olarak önde görev verdi, Barış'ı sağ kanada çekti.

4-2-3-1 dizilişi ile sahaya çıkan rakip Avusturya ise karşılaşmaya şu 11 ile başladı: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic.

Maçı bu kez evde değil, Urla Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranda Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve ellerinde Türk bayrakları olan yüzlerce yurttaşla birlikte izlemeyi tercih ettim.

Türk Milli Takımı sahaya çıkarken ekranda belirdiğinde meydan alkışlarla çınladı. Stattaki İstiklal Marşı'na da meydandaki dev ekranda maçı izleyen yurttaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Ay Yıldızlıların Gecesi; Türkiye Çeyrek Finalde - Resim : 1

Ağırlığını Türk izleyicilerin oluşturduğu dolu tribünler önünde başlayan maçın ilk dakikasında Arda'nın sağdan kullandığı ilk kornerde altı pasta oluşan karambolde topa sert vuran Merih Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. 5. dakikada yüreğimiz ağzımıza geldi; kalemizde yine bir kornerde oluşan karambolde top az farkla dışarı çıktı. 11'de Portekizli hakem ilk sarı kartı Orkun'a çıkardı. 14'te Arda ile gole yaklaştık, kaleye paralel sert topunu rakip defans zorlukla çıkardı. 19'da yine Arda golü kokladı; komtratakta kalecinin çıktığını görünce uzaktan aşırtma yaptı ancak top kaleyi tutmadı. Ay yıldızlılar rakip kalede 25'te yine Arda'nın kornerine Merih'in kafası ile tehlikeli oldu, ancak top az farkla üstten dışarı çıktı. Bir dakika sonra Barış sağdan nefis götürüp kesti fakat Kenan dokunamadı. İlk yarım saatte Avusturya, Türkiye karşısında varlık gösteremedi. Montella oyun içinde duruma göre farklı vaeyasyonlara girdi. Top bizdeyken üçlü defans kurgusuna geçti. Top rakipteyken birinci bölgemizde beşli olduk. 30'dan sonra Avusturya oyunda denge kurdu ancak dikkatli defans karşısında etkili olamadı. İkinci sarı kart 38'de Ferdi'yi indiren Schmid'e, üçüncü ise 42'de İsmail'e çıktı. İlk yarı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ay Yıldızlıların Gecesi; Türkiye Çeyrek Finalde - Resim : 2

AVUSTURYA İKİNCİ YARIYA IKI DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

İlk yarıda aradığını bulamayan Avusturya ikinci yarıya iki değişiklikle başlarken, Türkiye aynı 11 ile başladı. İkinci yarı yağmur altında başladı. 51'de Mert Günok karşı karşıya mutlak bir golü ayaklarıyla önledi. 52'de Lienhart Arda'ya sert müdahale edince sarı kartı gördü. İkinci yarının ilk dakikalarında Avusturya kalemizde daha çok görüldü. 54'te Avusturya atağını Merih kornere çeldi.

SAHNEDE YİNE ARDA YİNE MERİH

Montella, 58'de sarı kartı olan İsmail'i Salih ile değiştirdi. 59'da yine Arda'nın sağdan kornerine yine kalabalığın arasından yükselen Merih'in kafası ve Türkiye iki farkla önde girdi son yarım saatlik periyoda.

Ay Yıldızlıların Gecesi; Türkiye Çeyrek Finalde - Resim : 3

AVUSTURYA FARKI BİRE İNDİRDİ, BASKIYI ARTIRDI

65'te Avusturya iki değişiklik daha yaparken yağmur şiddetini artırdı. 66'da skor 2-1'e geldi; kornerden gelen topla buluşan Gregoriç altı pastan topu filelerle buluşturdu. 69'da aynı oyuncunun gollük kafası Mert'in ellerinde eridi. Bu dakikalarda Avusturya kalemize yüklenmeye başladı. Top daha çok onlarda. 75'te Griliç'in sert şutu Mert'te kaldı. Ay yıldızlı ekip az adamla hücuma çıktığı için top kaybı da karşı hücuma döndü bu periyotta. Montella 78'de takıma müdahale etti; Arda ve Kenan çıktı, Kerem ve Okay oyuna dahil oldu. 83'te de Orkun'un yerine İrfan Can turnuvada ilk kez süre alarak girdi. Avusturya'nın baskısı son bölümlerde sürerken tribün desteği ay yıldızlıları ayakta tutan unsur oldu. 88'de Kerem'in nefis pasına Barış'tan önce kaleci dokunmasa fark yeniden ikiye çıkabilirdi. 90 dakikaya 4 dakika uzatma geldi. Bu dakikalarda uzatma kora kor geçerken komtratakta topla buluşan Barış'ın nefis şutunu kaleci çıkardı. Arkasından rakip atakta Mert yüzde yüz golü çıkardı ve maç bitti.

Ay yıldızlılarda hemen herkes sahada görevini yaptı. Ancak günün yıldızı hem iki gole de imza atan hem de defanstaki görevini kusursuz yapan Merih'ti. Onun hemen yanına ise Mert Günok ve Arda'yı yazarım.

VE TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla turnuvanın en iyi futbol oynayan sürpriz takımlarından Avusturya'yı deviren Türkiye, çeyrek finale adını yazdırdı. Ay yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi ise Romanya'yı geçen Hollanda. Portakallar eski gücünden uzak, elenmeyecek bir takım değil. Türkiye, kanımca yarı final hesapları yapabilir. Yarı final ve hatta final neden olmasın?

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