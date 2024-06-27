A Milli Futbol Takımı'nda 2008'den bu yana ilk

A Milli Futbol Takımımız 2008'den bu yana ilk kez gruptan çıkarak ilk 16'ya kalmayı başardı.

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Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

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Gürcistan galibiyeti ile ilk defa gruplarda 3 puanla başlayan Türkiye, Montella'nın yanlış kadro tercihi ile gelen Portekiz hezimeti sonrasında Çekya'yı zor da olsa yenerek amacına ulaştı. 20'de 10 kişi kalmasına karşın maçı bırakmayan ve Hakan'ın nefis golü sonrasında beraberliği yakalayan Çekya'nın fişini oyuna son bölümde dahil olan Cenk çekti ve skoru 2-1'e getirdi.

Montella, Çekya karşısında doğru isimlerle başladı. Defansta Merih tecrübesi, defansın önünde İsmail tercihi de, iki Mert ve Kenan ile Arda tercihi de doğruydu. Montella'nın son bölümlerdeki hamleleri de yerindeydi. Nitekim bu hamleler yeniden Türkiye'nin önde oynamasını ve özgüvenini sağladı.

Türkiye, çeyrek final için turnuvanın parlayan takımlarından iyi futbolu ile dikkat çeken Avusturya ile karşılaşacak Leipzig'de. Hakan'ın bu maçta sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak olması talihsizlik. Montella bakalım kadrodan kiminle maestro açığını kapatarak başlatacak takımı maça? Fakat İki Mert'in, İsmail'in ve son maçta iyi görmediğim Arda'nın yerine Yusuf'un ilk 11'de olması takıma iyi gelecek. Duruma göre Cenk yine süre alabilir.

Türkiye, Avusturya'yı geçerse çeyrek finalde Romanya-Hollanda maçının galibi ile karşılaşacak. O zaman yarı final hayal olmaktan çıkar. Çünkü bu iki takım da yenilmeyecek takımlar değil. Ancak, Türkiye'nin buralara gelebilmesi için başka bir konsantrasyon, özgüven ve oyuna ihtiyacı var.

Bundan daha şanslı eşleşmeler olmazdı herhalde. O zaman, haydi Türkiye, göster kendini!

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