1. Lig, 2. Lig ve Yılmaz Vural

Vural, Göztepe'yi de 14 sezon aradan sonra Süper Lig'e çıkaran isimdi. Ancak yine de herkes Stoilov'u konuştu ama Yılmaz Hoca'nın performansını pas geçti. İşte tam da bu yüzden hocaya ayrı bir başlık açmak farz oldu.

Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

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Trendyol 1.Lig'de ilk yarı sonunda ligin tepesi aşağı yukarı şekillenmiş gözüküyor. 17. hafta sonunda Eyüpspor 42 puanla ilk yarıyı lider tamamladı. Lider, rakip ağlara gönderdiği 46 gol ile de en çok gol atan takım.

1. LİG'DE İLK YARI KARNESİ

İkinci sırada son hafta maçında Sakaryaspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden 33 puanlı Kocaelispor yer alıyor. 32 puanlı iki takımdan Göztepe averajla üçüncü, Sakaryaspor ise dördüncü sırada. İzmir'in sarı kırmızılıları kalesinde gördüğü 12 gol ile ligin en az gol yiyen ekibi. Play-off hattındaki son iki takım da 29'ar puanlı Bodrum FK ve Bandırmaspor. Son haftada bir önceki hafta lideri 5 golle geçen Göztepe'yi 3-0 ile geçen Bodrum FK'nın 36'lık Kenan Özer'i performansıyla parmak ısırttı. Göztepe'de lideri devirmenin zafer sarhoşluğu uzun sürmüş gözüktü ve sanırım yabancılar da erken Noel tatiline girdi! Böylece Göztepe ilk yarıyı ikinci sırada bitirme ve lidere yaklaşma şansını tepmiş oldu.

1. Lig’de her takım her takımı yenebiliyor; ilk yarıda bunu gördük. İki takımın Süper Lig’e direkt çıkacağı bu ligde 3-6 arasındaki takımlar Play-off oynayacak ve Süper Lig’e üçüncü biletin sahibi belli olacak. Üçüncü olan takım tek maç final oynayacak. Play-off hattını belki zorlasa Gençlerbirliği zorlar. Düşme hattında ise son 10 takım çekişecek.

Süper Lig’de bu sezon sekiz İstanbul takımından İstanbulspor ve Pendikspor yolcu gözüküyor. Karagümŕük ve Başakşehir de onların arkasına takılabilir. İki-üç İstanbul takımı düşsün istiyorum doğrusu çünkü taraftarı, camiası olmayan takımların Süper Lig’e bir yararı yok. Eyüpspor bu sezon çıkacak gözüküyor direkt, ancak yine de İstanbul'dan azalma olacağı kesin. Gönlüm, Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin takımı Göztepe, futbolu güzelleştiren ve Göztepe gibi tribünleri dolduran Kocaelispor ve Sakaryaspor gibi takımların Süper Lig’de olmasını istiyor.

EROKSPOR GELİYOR

2. Lig'e de bir bakalım... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakından takip ettiği ve bir dönem formasını giydiği Erokspor 43 puanla Beyaz Grup'ta ilk yarıyı lider kapadı ve şimdiden 1. Lig'e göz kırpıyor. İkinci 1461 Trabzon FK'nın 38, üçüncü Bucaspor 1928'in 34 puanı var. Yasin Öztekin'in de forma giydiği İzmir takımı Erokspor'u ilk yarıda deplasmanda yenerek sükse yaptı.

KIRMIZI GRUPTA SAHNE YILMAZ VURAL'IN

Kırmızı Grup lideri ise ilk yarı sonunda yine 43 puanlı Kastamonuspor. Bu grupta en çok söz edilmesi gereken ekip ise Yılmaz Vural'ı sekiz hafta önce teknik direktör olarak takımın başına getiren Menemen. Yılmaz Hoca son dört maçta dörtte dört yapıp küme düşme hattındaki takımı play-off hattına çıkararak ilk yarıyı 31 puanla altıncı sırada kapattı. Hocanın sekiz maçlık karnesi ise; 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi.

1. Lig, 2. Lig ve Yılmaz Vural - Resim : 1

Sadece Milli Takım ile BJK, FB, GS dışında Süper Lig’de ve 1. Lig’de pekçok takım çalıştıran Köln Spor Akademisi mezunu Yılmaz Vural'ı performansından dolayı kutluyorum. Vural, Göztepe'yi de 14 sezon aradan sonra Süper Lig'e çıkaran isimdi. Ancak yine de herkes Stoilov'u konuştu ama Yılmaz Hoca'nın performansını pas geçti. İşte tam da bu yüzden hocaya ayrı bir başlık açmak farz oldu.

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