Türkiye’nin Çok Fazla Gıda Mühendisine İhtiyacı Var Ama...

İstihdam taleplerinin çoğu gıda mühendisleri tarafından gündeme getirilmeye ve kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat atlanan bir nokta var. Mevcut gıda sisteminde bütün kadrolar gıda mühendisleriyle dolu olsa dahi bu sorunlar çözülmeyecek. Sorun AKP’nin gıda politikalarında.

Gıda Denetimi Önleyici Faaliyet Değil

Atama ve istihdam taleplerinin çoğu Türkiye’nin yaşadığı gıda krizlerini çözmeye yönelik değil. Bireysel olarak geleceğini ve emekliliğini kamu garantisi altına almaya yönelik. Gıda denetim sistemi önleyici bir faaliyet değil. Gıda sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını, Türkiye’nin bir gıda güvenliği kültürüne sahip olup olmadığını doğrulayan bir mekanizma.

Bu mekanizma epey bir süredir kusurlu çalışıyor. Kusurlu çalışmasına neden olan şeyler de AKP’nin yarattığı gıda sisteminin ve gıda politikalarının sorun çözmek yerine daha çok kusur yaratması ve gıda alanında söz hakkını kamudan alıp sermaye sahiplerine teslim etmesi. Gıda denetim sistemi de bu sorunları ve teslimiyeti doğruladıkça AKP iktidarı tarafından mekanizmanın çalışması da engelleniyor.

Gıda denetim kadrolarına daha az ceza yazılması telkin ediliyor, çok kusur görmemeleri öneriliyor ve gıda işletmeleri ceza yazıldığında dava açma yoluna giderse Bakanlık adına denetim yaparak ceza yazan gıda kontrol görevlileri davanın muhatabı olarak bırakılıyor. Bu mekanizma içerisinde on binlerce gıda mühendisi istihdam etmek herhangi bir şeyi değiştirmeyecek.

Çok Alanda Gıda Mühendislerine İhtiyaç Var

Gıda alanındaki kriz ve sorunların çözümü için Türkiye’nin yeni bir gıda sistemine, Gıda Bakanlığı’na ve Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu’na ihtiyacı var. Ulusal Gıda Güvenliği Strateji Planı hazırlamak gerekiyor. Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu bünyesinde personel sayısına ve ekipman gücüne bakılmaksızın bütün gıda işletmelerine kamu adına gıda mühendisi görevlendirecek bir yapı oluşturulması artık kaçınılmaz.

Gıda denetim mekanizması da yine bu kuruma bağlanarak yeniden yapılandırılmalı. Gıda hukukunun temel ilkelerini belirleyecek adımlar atılmalı. Gıda alanına özgü bir eğitim sistemi düzenlenmeli. Kamu kurumlarında ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek verecek kamusal bir gıda üretim sistemi oluşturulmalı. Gıda, yazılım ve makine alanlarında bilgi transferi sağlanmalı.

Türkiye’nin çok fazla gıda mühendisine ihtiyacı var ama mevcut gıda sistemiyle değil.