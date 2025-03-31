Tarım ve Orman Bakanlığı Zincir Restoranları Denetliyor mu? Gıda Güvenliğinde Büyük Açık

AKP iktidarı, gıda sistemini tamamen gıda sermayesine teslim etti. Sermaye, parasını katlayarak devam ediyor. Markaları elinde toplamaya, gücünü artırmaya çalışıyor. Bizden kazandıklarıyla sağlığımızı tehlikeye atıyor. Kimseye hesap vermiyorlar. Ellerindeki gücü hukuki alanda da kullanıyorlar.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Birden çok restoranı bulunan gıda işletmeleri var. Restoranlarının çoğu alışveriş merkezleri içinde yer alıyor. Sayıları bine yaklaşan da var, ona henüz ulaşamayan da. Her birinin kendine göre kalite veya gıda güvenliği birimleri bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini bu işletmelerin yalnızca üretim tesislerine gerçekleştiriyor. Zehirlenme ya da acil durum gerektiren başka bir durum olmadıkça sahadaki restoranları görmüyorlar. Ne kadar sorun maskeleniyor, nerelerde zafiyet var, tespit etmiyorlar.

Birden çok üretim tesisi bulunan işletmeler de var. Gıda Yasası’na göre 10 kişiden fazla çalışanı olan ya da 30 beygir motor gücünden fazla ekipmana sahip olan her gıda işletmesi, gıda bilimi alanında teknik eğitim almış personel çalıştırmak zorunda. Alt sınırı olmaması gereken bu zorunluluğun, olması gereken üst sınırı yok. 100 bin personeli olan gıda işletmesinin sadece bir kişiyi bu alanda istihdam etmesi yeterli görülüyor.

Toplu yemek üreten işletmelerin sahip oldukları proje sayısının bir önemi yok. Bu işletmeler de projelerinde teknik personel çalıştırmak zorunda değiller. Merkezlerinde bir kişi bulunması yeterli sayılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu projeleri göstermelik olarak denetliyor. Sorunlar görülmek istenmiyor, sorunlu projeler kapatılmıyor.

GIDA POLİTİKALARININ SERMAYEYE YARATTIĞI ALAN

Bu zafiyetlerin tamamı, gıda sermayesine alan açıyor. Oyun alanları o kadar genişledi ki Tarım ve Orman Bakanlığı istese de denetim yapıp gereğini yerine getiremez durumda. Gıda bilimi eğitimi almış personeller baskılanıyor. Halk sağlığını korumak için talep ettiklerimiz dikkate alınmıyor. Gıda sermayesi, kendilerine dokunulamayacağını biliyor.

AKP iktidarı ne yaparsa yapsın, bu durumdan kendisini kurtaramaz. Gıda politikalarını düzeltemezler. Bu politikalar değiştiğinde, AKP’nin bugüne kadar sermayeye teslim ettiği güç, değişen politikaları bozguna uğratmaya çalışacak. Bu direnci kırmak için liyakatli kadrolarla hep birlikte, bütüncül bir biçimde hareket etmeliyiz. Yurttaşın ve bilimin aleyhine çalışan, yalnızca kendi çıkarını düşünen herkese sırt çevirmeliyiz.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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