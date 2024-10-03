Taklit-Tağşiş Listesi Tek Başına Yeterli mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı yıllardır yayınlamadığı Taklit-Tağşiş Listesi’ni yayınladı. Liste eskisinin aksine belirli zaman aralıklarında değil anlık olarak yayınlanacak. Burada birkaç soru işareti var. AKP’nin gıda politikaları taklit-tağşişi önlem almıyor.

GIDA GÜVENLIĞI GIDA YASASI’NDA TANIMLANMALI

Türkiye’de gıdayla ilgili yasalarını 2010 yılında Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında yeniledi. Bunu yaparken aynı yasanın içerisine gıdanın yanı sıra veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve yemleri de ekledi. Yasa hiçbir mesleki alana göre özelleştirilip detaylandırılmadı, tek bir yasada hepsi ele alındı.

Söz konusu yasada güvenilir gıda tanımı da kaldırıldı. Yasanın içerisinde güvenilir olmayan gıda tanımı bulunuyor. Bir pasta dilimi düşünün. Bunun yüzde 55’i güvenilir gıda, yüzde 20’si güvenilir olmayan gıda olsun. Geriye kalan yüzde 25’lik dilim şüpheler bulunan kısım. Ne güvenilir gıdaların içerisinde ne de güvenilir olmayan gıdaların.

Gelişmiş ülkelerde güvenilir gıda çok net tanımlandığı için bu yüzde 25’lik kısım şüpheler giderilip güvenilir gıdaya uygun hale gelene kadar güvenilir olmayan gıda olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de güvenilir olmayan gıda tanımı bulunduğu için bu kısım şüpheler giderilemese bile güvenilir olmayan gıda tanımına tam uymadığı için güvenilir gıda olarak değerlendiriliyor.

Ne bu şüpheler giderilebiliyor ne de idari ya da adli yaptırım uygulanabiliyor. Bu noktada Taklit-Tağşiş Listesi’nin anlık olarak yayınlanmasının da bir anlamı kalmıyor.

GIDA HAKKI ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALINMALI

1982 Anayasası’nda gıda hakkı da kaldırıldı. Türkiye bir sosyal devlet olarak yurttaşını gereği gibi beslemek zorunda fakat bunu uygulamıyor. Bunun en net örneğini okullarda bir öğün ücretsiz yemek davasında verilen idari bir kararda gördük. Mahkeme davayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın itirazı üzerine devletin çocukları gereği gibi beslemek gibi bir zorunluluğu bulunmadığına dikkat çekerek reddetti.

Taklit-Tağşiş Listesi’ni anlık olarak yayınlamak doğru bir adım. Fakat bu listede bütün gıda sahtekarlarının olmayacağı çok açık. Gıda sahtekarlığının ifşa edilse dahi önlenemeyeceği de çok açık. Türkiye’nin önce gıda yasasını değiştirmesi, gıda hakkını anayasal güvence altına alması ve gıda hukukuna dair temel ilkelerini oluşturması gerekiyor. Yoksa bu listenin yayınlanması bir PR çalışmasından öte bir durum olmayacak.