Proteinde Avrupa'nın En Yoksunu Biziz: TÜİK'in Yüzde 48'lik İllüzyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ben bunu gelip geçici bir durum olarak görmüyorum. Bu, AKP iktidarının yirmi beş yıllık politika düzeninin yapısal sonucu.

Yoksunluğun Tek Ölçüsü

Türkiye İstatistik Kurumu, yani TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması yapıyor. Bu araştırmanın ham verilerini Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'a gönderiyor. Eurostat da durumu tek bir ölçüyle saptıyor. Bir hane, iki günde bir et, tavuk, balık ya da bunların bitkisel karşılığını içeren bir öğünü karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyorsa, o hane protein yoksunu sayılıyor.

Protein yoksunluğunda Avrupa birincisiyiz, yüzde 39,3'le. İkinci sıradaki Romanya'nın neredeyse iki katıyız. Açık ara öndeyiz. Romanya'nın hemen ardında, yüzde 0,5 puan geride Bulgaristan var. İrlanda'da bu oran yüzde 1,4, Güney Kıbrıs'ta yüzde 1,5. Avrupa ortalamasıysa yüzde 8,5.

Faturayı Kim Ödüyor?

Hayvansal protein üretimimizin girdileri, yani bu üretim için gereken malzemeler, büyük ölçüde döviz kuruna bağlı. Hayvancılık maliyetinin en az yüzde 60'ı yem. Yem de büyük oranda ya ithal ediliyor ya da dolarla fiyatlanıyor. Lira değer kaybettikçe bu, doğrudan protein maliyetindeki artış olarak karşımıza çıkıyor.

Haziran 2026'da açlık sınırı 35.758 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. Açlık sınırı bir yılda yüzde 37 arttı. Bu ülkede çalışanların yaklaşık yarısı asgari ücretle çalışıyor. Girdi maliyeti dövizle tırmanırken, proteinin satın alınabilirliği her geçen gün biraz daha eriyor. Sofraya et, tavuk, balık koymak giderek daha çok hane için erişilmez hale geliyor.

Kırmızı Et Gerçekten Arttı mı?

TÜİK'e göre kırmızı et üretimi 2001'de 783 bin tondu. 2023'te zirve yaparak 2,4 milyon tona çıktı. 22 yılda üçe katlandı. Ardından 2025'e kadar yüzde 20,79 azaldı ve 1,88 milyon tona geriledi. Peki bu üretim üçe katlanırken nüfusumuz ne kadar arttı? Yalnızca yüzde 25,68. Hani nerede bu kırmızı etler?

Aslında ortada bir artış yok. Bir illüzyon var. TÜİK, 2020'de kırmızı et üretimi hesabını Kasaplık Güç Oranı denen yönteme geçirdi. Rakam bir anda ortalama yüzde 48,1 arttı. Peki ne değişti? Eskiden yalnızca kayıtlı mezbahalarda kesilen hayvanlar sayılıyordu. Yeni yöntemdeyse bir yıl içinde kesilen hayvanlar, yıl başındaki toplam hayvan sayısına oranlanıyor. Büyüyen üretim değil, hesap yöntemi.

Eski yönteme göre 2025'te kırmızı et üretimi 906 bin ton civarında. Beyaz et tüketimiyse 25 yılda ikiye katlandı. Kırmızı etteki kriz, talebi beyaz ete kaydırdı. Ama beyaz et üretimimiz de hem yem hem de civciv olarak dışa bağımlı.

Peki ya en yakın çare? Baklagiller. Hayvansal proteinin en yakın ikamesi, protein çeşitliliğinin ana omurgalarından biri. Ama TÜİK'in bitkisel üretim verilerine göre kuru baklagilde 2002'deki seviyenin altına inmişiz. Ekim alanı 1990'larda 20,3 milyon hektarken bugün 9 milyon hektarın altına düşmüş.

AKP iktidarı bu protein krizini görmüyor. Görmediği için krizi bir arz sorunu olarak geçiştiriyor ve ithalatla çözmeye çalışıyor. Oysa sonuçta ne fiyatlar düşüyor ne hayvansal ve bitkisel protein kaynakları artıyor, ne de halkın sofrasına protein geliyor.

Yirmi beş yıllık bir politikanın sonucu bu. Ve mesele bir istatistik satırı değil. İki günde bir et koyamadığımız o sofra. Krizi arz sorunu diye küçültmek yerine olduğu gibi görmek gerekiyor. Dövize bağımlı bir üretim ve giderek erişilemeyen bir protein. Halkın sofrasını ölçü almayan hiçbir çözüm, çözüm değil.