Okula Aç Giden 6 Milyon Çocuk: Gelecek Kuşaklara Ne Bırakıyoruz?

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Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu Ne Durumda?

Rakamlara TÜİK'in verileriyle başlayayım. Bu kurumun halka gerçeği olduğu gibi göstermediğini düşünenlerdenim. Ama onun açıkladığı sayılar bile ortada. TÜİK'e göre 0-17 yaş arasında her 100 çocuktan 34'ü yoksul. Bu, yaklaşık 7,1 milyon çocuk demek. Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'a göreyse Türkiye'de çocukların yüzde 44,3'ü yoksulluk ve toplumdan dışlanma riski altında. Çocukların yüzde 32,3'ü günde bir kez bile et, tavuk ya da balık yiyemiyor.

Ailelerin yüzde 10'u, parası yetmediği için günde bir kez bile sofraya taze meyve-sebze koyamıyor. 5 yaş altı çocuklarda bodurluk yüzde 5,5'e çıkmış. Aynı ülkede şunlar yan yana duruyor: annelerin yüzde 63,2'si fazla kilolu ya da obez. Çocukların yüzde 15,1'i bodur, yüzde 7,8'i obez. Hem annenin obez olduğu hem de çocuğun yetersiz beslendiği hanelerin oranı yüzde 15,9.

Bütün bu tablo aslında tanıdık. Yükselen gıda fiyatlarının ve ucuz, ağır işlenmiş paketli gıdalara kaymanın bilindik sonucu. Üstelik Türkiye, kendi gelir grubundaki ve OECD'deki ülkeler arasında evrensel ücretsiz okul yemeği programı olmayan sayılı ülkeden biri. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin yüzde 30'u okula aç gidiyor, yüzde 60'ı okulda yemek yemiyor. Dezavantajlı çocuklar hem gelir hem eğitim bakımından aynı bölgelerde toplanıyor.

Yoksulluk da kuşaktan kuşağa geçiyor. Lise altı eğitimli annelerin çocuklarının yalnızca yüzde 21,9'u yükseköğretime ulaşabiliyor. Yükseköğretim görmüş annelerin çocuklarında bu oran yüzde 83,5.

Çocuklara Ne Bırakıyoruz?

Peki yarına ne bırakıyoruz? Ben üç şeye bakıyorum: toprak, su, tohum.

Önce toprak. Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 78,7'si, ortadan şiddetliye kadar değişen düzeyde çölleşme riski altında. Erozyon yüzünden her yıl 642 milyon ton verimli toprağı yitiriyoruz. Erozyon, tarım arazilerinin yüzde 39'unu, mera arazilerinin yüzde 54'ünü vuruyor. Verimli üst toprağın akıp gitmesi çiftçiyi daha çok kimyasal gübreye itiyor. Bu da gıda güvenliğini tehdit eden bir kısır döngüye dönüşüyor.

Tarım toprağı hızla eriyor. Son 10 yılda toplam tarım alanının yüzde 5,22'sine denk gelen 2,11 milyon hektarı kaybettik. 2002'den bugüne toplam tarım alanı 41,19 milyon hektardan 38,6 milyon hektara indi. İşlenebilir arazi 26,5 milyon hektardan 24 milyon hektara düştü. Kişi başına düşen tarım alanıysa 2002'deki 0,62 hektardan bugün 0,44 hektara geriledi.

Peki bu topraklar nereye gitti? Kamu yararı denilerek verimli tarım arazileri imara, sanayiye, madenciliğe ve turizme açıldı. Kamu yararı kavramı, verimli toprağı tarımın dışına itmenin aracına dönüştü.

Su da aynı yolda. Son 60 yılda Türkiye'deki 240 gölden 186'sı kurudu. Kişi başına düşen su 2002'de 1.650 metreküpten bugün 1.308 metreküpe indi. 2030'da ise bu rakamın, mutlak su kıtlığı eşiği olan 1.000 metreküpe düşmesi bekleniyor.

Bir de tohum var. Atadan kalma yerli tohumlara sertifika verilmiyor. Çünkü verecek bir kurum yok. Sertifikası olmadığı için bu tohumlar kayıt dışı kalıyor. Bu yüzden satışları yasak. Yalnızca çiftçilerin kendi aralarında parasız takasına izin var. Sertifikalı tohum kullanmayan çiftçi destek alamıyor. Sertifikalı tohumdan üretilmeyen taze meyve-sebze de satılamıyor. Böylece atadan kalan genetik miras hızla yok oluyor. Genetik erozyon artıyor.

Yerel atalık tohumlar sertifikalandırılmıyor. Sertifikalandıracak bir kurum bulunmuyor. Sertifikalandırılmadığı için kayıt altına alınmamış tohumlar olarak geçiyor. Böylece ticareti yasaklanıyor, sadece çiftçiler arası bedelsiz takasa izin veriliyor. Sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilere destek verilmiyor. Sertifikalı tohumdan üretilmeyen taze meyve-sebzenin ticaretine izin verilmiyor. Genetik erozyon hızlanıyor.

Bir yanda okula aç giden öğrenci, sofrasına taze sebze koyamayan aile, daha çok kimyasal gübreye itilen çiftçi ve bütün bu yükü devralacak gelecek kuşaklar var. Öte yanda güvenceye alınan tek bir şey var. O da sermayenin pazar payı.