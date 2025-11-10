Gıda Fiyatları Neden Yüksek? Çözüm: Geciktirilen Hal Yasası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu sorunların en yoğun görüldüğü yerler de gıda halleri. Durumları bugünkü haliyle sistemin sırtına ağır bir yük bindiriyor. Aradaki gereksiz bağları çoğaltıyor. Yıllardır sözü verilen yeni Hal Yasası’ysa ortada yok. Neyi değiştireceği de belirsiz.

Bugünkü Gıda Halleri Güvenli Değil

Açık konuşmak gerekirse, mevcut gıda halleri günümüzün ihtiyaçlarından çok uzak. Şehirlerin içinde sıkışıp kalmış, altyapısı yetersiz, sağlıklı gıda depolamaya uygun olmayan bu eski yapılar, ne yazık ki kayıt dışılığın ve fiyat oyunlarının merkezi haline geldi. Bu alanları doğru yerlere taşımalı, çağın gereklerine uygun hale getirmeliyiz.

Bir diğer büyük sorunumuz ise aracılar. Tarladan çıkan ürün, soframıza gelene kadar o kadar çok el değiştiriyor ki, takip etmek imkansızlaşıyor. Hallerde devletin denetimi zayıf kalınca, aracılar ortak hareket ederek ürün arzını kısıp fiyatları yukarı çekebiliyorlar.

Altyapı yetersiz olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı da buralarda çalışan yurttaşlarımıza gerekli eğitimi veremiyor, etkili bir denetim yapamıyor. Hatta öyle bir noktadayız ki, nitelikli bir denetim yapılsa birçok işletme kapanmak zorunda kalacak ve gıda fiyatları daha da artacak.

Çözüm ortak akılda. Yerel yönetimler, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları aynı masa etrafında toplanmalı ve yeni bir hal düzeni planlamalı.

Gıda Kamyon Sırtından İnsin, Raylı Taşıma Başlasın

Haller birbirine kesintisiz raylı hatlarla bağlanmalı. Gıda taşımacılığını pahalı kamyon sırtından indirip, demiryollarına kaydırmalıyız. TCDD, sadece kâr düşünen bir şirket gibi değil, halkın yararına çalışan bir kamu kurumu olarak gıda taşımacılığına uygun altyapıyı sağlamalı.

Kayıt dışılıkla mücadele için de teknolojiyi kullanmalıyız. Tarladan sofraya dediğimiz sürecin her adımının dijital olarak kayıt altına alındığı, değiştirilemez ve şeffaf bir takip sistemi kurmalıyız. Bu sistemin kontrolü de Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu’nda olmalı.

Eğer bu adımları atmazsak, tarladaki fiyat ile marketteki etiket arasındaki uçurum büyümeye, gıdamız israf olmaya ve yurttaşımız ne yazık ki ucuz ve sağlıklı gıdaya hasret kalmaya devam edecek.

Muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefini bizlere işleyen Ata’mıza minnetle.