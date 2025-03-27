İBB, Kent Lokantaları’yla Gıda Sistemini Nasıl Dönüştürdü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gıda alanında koptuğumuz çağa İstanbul’u geri getirdi. Sorunları tespit etti. Çiftçiyle, besiciyle bağ kurdu. Kaliteli besin içeriğine sahip gıdalara yurttaşın doğrudan ulaşmasını sağladı. Karnı aç kimseyi bırakmamaya gayret etti.

GIDA ERİŞİMİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Kent Lokantaları’nın akut ve kronik açlık çeken yurttaşların beslenmesini sağlamak için kuruldu. Öğün atlamak zorunda kalan öğrenciler, pazar ya da marketten aldıklarıyla günde üç öğün beslenemeyen yurttaşlar temel hedef kitleydi. Bugün geldiğimiz noktada önündeki uzun kuyruklara bakınca gizli açlık çeken yurttaşlarımız da Kent Lokantaları’ndan faydalanıyor.

Bu yurttaşlarımız pazardan ya da marketten bir şeyler alabiliyor, evlerinde yemek yapabiliyor, belki çok küçük bir kısmı dışarıda makul bir harcama yapabiliyor fakat satın aldıkları gıdalar yerine bir yerel yönetim hizmetini tercih ediyorlar.

Bu da şunu gösteriyor, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği gıda denetimleri, pazarda ya da markette satılan ürünlerin güvenilirliği, üretilen gıdaların kalitesi konusunda yurttaşlarımızda büyük bir güvensizlik oluşmuş durumda. Taklit-Tağşiş Listesi de durumu özetliyor. Kent Lokantaları’yla olan husumetleri, kapatma istekleri bu yüzden.

BAKANLIĞIN BAŞARISIZLIĞI MEYDANA SERİLDİ

Kent Lokantaları’nın yanı sıra çiftçilerimiz ve besicilerimiz desteklerden yararlanmaya başladı. Çiftçilerimize tohum desteği sağlandı. Üretici pazarları kuruldu. Çoğumuzun bilmediği Halk Market hayata geçti. Türkiye’deki tüm kooperatiflerin ürünleri çevrimiçi olarak yurttaşa ulaştırılıyor.

Kıraathaneden hallice durumda olan Beltur’un alanı ve kalitesi yükseldi. Zengin kesimin binlerce lira ödediği restoranların eşdeğeri, yurttaşlarımız için erişebilir hale geldi.

İstanbul Planlama Ajansı’yla gıda politikaları üretmeye başladı. Gıda Strateji Belgesi hazırlandı. Gıda alanında durum tespitleri yapıldı. Halk Ekmek’in kapasitesi ve kalitesi ciddi derecede arttı.

Ancak tüm bunlar, bir suç unsuru gibi yolsuzluk soruşturmasına dahil edildi. Yurttaş için yapılanların bedeli ödetilmek isteniyor.