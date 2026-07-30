Gıdanı Üreten ve Denetleyen Makineler İthal: Peki Neden?

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Fabrikadan Laboratuvara Her Halkası İthal

Gıda sanayimizin fiziksel altyapısı büyük ölçüde ithal sermaye malına dayanıyor. Enerji ithalatından sonra gelen makine ve mekanik ekipman, toplam ithalatımızın yaklaşık yüzde 16'sını oluşturuyor. Dolum hatlarını, ayıklama sistemlerini, dondurma ve kurutma hatlarını, sterilizasyon ekipmanını ve daha nicesini ağırlıkla İtalya, Hollanda, Danimarka ve Almanya’dan alıyoruz; son on yılda ise artan oranda Çin'den.

Çin, son iki yılda Almanya'yı geçerek en büyük tek ithalat kaynağımız oldu. Kendi makinemizi yaptığımızda da sistemler sorunlu ya da yavaş çalışıyor; çünkü teknolojik yetenek birikimi sağlayamıyoruz. Bağımlılıktan çıkmak için yaptığımız makine bile aksaya aksaya yürüyor. Kaldı ki çoğu, ithal ürünlerin birer taklidi.

Analiz tarafında tablo daha sert. Gıda güvenliğinin bilimsel altyapısını analitik cihazlar oluşturuyor. Bu cihazlarda neredeyse tümüyle ithalata bağımlıyız. Analiz cihazlarını, dijital test sistemlerini, hızlı doğrulama cihazlarını, ölçüm ve takip sistemlerini, pazarı aralarında paylaşan birkaç dev şirket üretiyor. Türkiye'nin bu alanda kayda değer bir üreticisi yok.

Ama iş, cihazı almakla bitmiyor. Cihaz bir kez geldikten sonra sarf malzemesi, yazılım lisansı, kalibrasyon hizmeti ve teknik servis bağımlılığı süreklileşiyor. Zincirin her halkası ithal. Döviz kuru her yükseldiğinde gıda güvenliği biraz daha kırılganlaşıyor.

Üniversiteler bütçe ayıramadığı için bakım yaptıramıyor. Cihaz laboratuvarda duruyor, öğrenci onu derste kullanamıyor. Peki, neden bu haldeyiz? Beceremediğimizden mi?

Yöntemi Üreten Değil, Uygulayan Ülkeyiz

Ortada bir tercih var. Bağımlılığın kökeninde teknolojik yetenek birikiminin sağlanmaması yatıyor. Ama bu birikim kendiliğinden eksik kalmadı. AKP iktidarı; karmaşıklığı sınırlı, standartlaşmış makine üretimini ve ithal makinelerin parça montajını yeterli gören bir üretim düzeyini benimsiyor. Bunu da "Türkiye bir ara eleman ülkesi, biz mucit çıkaramayız" sözüyle ağızlarından kaçırıyorlar. Bu durum çalışma koşullarına da yansıyor ve yeteneklerimiz de göç ediyor.

Aynı anda yatırım teşvik belgesi, ithal makine ve teçhizata gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası sağlıyorlar. Bu muafiyet, ithal sistemi yerli sistemin önüne geçiriyor. Bağımlılık kendi haline bırakılmış değil; resmen belgeyle teşvik ediliyor.

Bu hikâyenin bana en çok dokunan yanı şu: Analizler için standart yöntem ve usulleri de dışarıdan alıyoruz. Ölçüm ve standart kılavuz altyapımız sadece yöntem uygulayan konumda. Yöntem geliştirme ve standart üretme kapasitemiz yok denecek düzeyde. Yöntemi üreten değil, uygulayan ülkeyiz.

Bu düzeni tercih eden, iktidar politikaları. Bedelini ödeyense sofrası dövize bağlanan sizlersiniz.