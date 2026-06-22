Gıda ve Tarım Bilgisi Nasıl Satışa Çıkarıldı?

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Gıda ve Tarım Bilgisi Hepimizin Ortak Malı

Önce şunu netleştireyim. İktisatta kamu malının iki temel özelliği var. Birincisi, herkese açıktır. Kimse onu kullanmaktan dışlanamaz. İkincisi, birinin kullanması ötekinin payını azaltmaz. Gıda hijyeni, doğru gübreleme, hastalıklarla mücadele yöntemleri gibi gıda ve tarım bilgisi tam da böyledir. Bir çiftçinin öğrendiği yöntemi bir başkası da öğrenebilir. Bilgi yayıldıkça toplumun tümü kazanır.

Emek de toprak da para da aslında satılsın diye var olmadı. Ama piyasa toplumu onları satılık bir malmış gibi işliyor. Piyasa, bilgiyi de aynı yola sokuyor. Toplumsal dayanışmadan koparıyor, kendi fiyat etiketine bağlıyor.

Öte yandan her sınıf kendi içinden kendi aydınını çıkarır. Bu aydın, bir sınıfın tek başına anlatamadığı duyguyu ve deneyimi dile getirir. Çiftçiyle, besiciyle, gıda emekçisiyle omuz omuza çalışan bir gıda mühendisi, bir ziraat mühendisi ya da veteriner hekim işte böyle bir aydındır. Halkın deneyimini bilimsel bilgiyle buluşturan bir köprü işlevi görür. Ama danışmanlık satılık bir hizmete dönüşünce bu köprü çöker. Mühendis ya bir girdi satıcısının uzantısı olur ya da yalnızca parayı verebilen büyük üreticiye çalışan ücretli bir uzmana dönüşür.

Kamusal Yayımın Kuruluşu: 1984-1997

Şimdi biraz geriye gideyim. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü kapatmak, kamu kapasitesinin aşınmasında en görünür kilometre taşlarından biri. Bu müdürlük 1984'te doğdu. Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak-İskan kuruluşları tek çatı altında birleşti. Köy yolları, sulama, arazi düzleme gibi tarım altyapısını ve toprak-su işlerini yürüten geniş bir taşra yapısı vardı.

Sonra bu yapı dağıtıldı. İşlevleri, İstanbul’la Kocaeli dışında il özel idarelerine, bu iki ilde büyükşehir belediyelerine geçti. Personeli, varlıkları, araç gereci ve taşınmazlarıysa bu yerel idareler devraldı. Köydeki devletin fiziki ve kurumsal omurgası dağıldı. Hizmet denetimsiz kaldı. Yerele geçen işlerse teknik bilgi ve eşgüdüm eksikliğiyle yürümeye başladı.

Kamusal yayımın en sistematik dönemi 1984-1997 arasında yaşandı. Dünya Bankası destekli Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP) iki dilim halinde yürüdü. 1984-1990 arasında TYUAP-I on altı kentte, 1990-1997 arasında TYUAP-II yirmi bir kentte.

Projenin temelinde, Daniel Benor’la James Harrison'ın Dünya Bankası için geliştirdiği Eğitim ve Ziyaret yaklaşımı vardı. Benor bu yaklaşımı, İsrail'in tarımsal yayım servisinin başındayken geliştirmişti. TYUAP yayım birimlerini köylere kadar indirdi. Köy Grup Teknisyenliği Merkezlerini kurdu. Teknisyenlere motosiklet dağıttırdı. Çiftçiye düzenli ziyareti kural yaptı. İl ve ilçe müdürlüklerinde Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü oluştu. TYUAP-II’yse kırsaldaki kadınları ilk kez çiftçi olarak gören Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi’ni yürüttü.

Sistemin Çöküşü ve Piyasaya Devri

Eğitim ve Ziyaret yaklaşımı en baştan sorunluydu. Şunu da hemen ekleyeyim: Türkiye, her zamanki gibi, tek denek ülkeydi. Yüksek maliyet, aşırı merkeziyetçilik, tek yönlü bilgi akışı gibi sorunları vardı. Bütün bu sorunlar burada da çıktı. Proje daha çok araç gerece ve bina gibi altyapıya ağırlık verdi. Doğrudan çiftçiye dokunan eğitimeyse yeterince kaynak ayırmadı.

TYUAP-II bitince Eğitim ve Ziyaret yaklaşımı rafa kalktı. Köy Grup Teknisyenliği Merkezleri'nin binaları atıl kaldı. Personeli il-ilçe merkezlerine geri çekildi. Kamusal yayımı kimse iyileştirmeye çalışmadı. Bu yapı kendi kaderine bırakıldı ve söndü. Model kusurluydu, doğru. Ama yerine kimse katılımcı, kamucu bir model koymadı. Doğan boşluğu da piyasa doldurdu.

2001 Krizi'nin ardından IMF ve Dünya Bankası, Tarım Reformu Uygulama Projesi'ni dayattı. Bu proje, tarım ve gıdadaki bütün dağıtım, pazarlama ve ar-ge işlerini ulusal ve uluslararası tekellere devretmeyi istiyordu. AKP iktidarı bu projeye adım adım, sistemli biçimde bağlandı. Tarımı ve gıdayı tümüyle piyasaya açan dönüşümün başlıca aracı oldu.

Tarım Bilgisi Ne Zaman Paralı Oldu?

2006'da çıkan bir yönetmelik, kamusal yayımı resmen satılık bir mala çevirdi. Yönetmelik gücünü Tarım Kanunu'nun 9. maddesinden aldı. Ve bu bilgiyi özelleştirmenin yasal zeminini hazırladı.

Sistem kendini çoğulcu yayım söylemiyle, herkese açık ve çok sesli bir danışmanlık olarak sundu. Oysa işleyiş şuydu: kamu görevlisi olan tarım yayımcısı danışmanlığı ücretsiz veriyor, serbest çalışan tarım danışmanıysa aynı hizmeti parayla satıyordu. 2009'dan itibaren AKP iktidarı, tarım danışmanı çalıştıran ziraat odalarını, üretici birliklerini, dernekleri ve vakıfları devlet desteğiyle teşvik etti.

İlaç, gübre ve tohum satan bayiler de bu işin içine girdi. Müşterisi olan çiftçiye ücretsiz danışmanlık da veren, ama asıl derdi girdi satmak olan aktörlere dönüştüler.

Bu düzene en güçlü itiraz, 2006'da TMMOB'dan ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'ndan geldi. 2015'ten beri TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’ysa "Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı" adıyla gıda tarafındaki projenin yasalaşması için çalışıyor. 2016'da tarım danışmanlığına verilen destekler azaltıldı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası bugün bu kararı işsizlik kararnamesi diye anıyor.

Çiftçi ve besici teknik bilgiye neden erişemiyor? Çünkü birileri, hepimizin ortak malı olan o bilgiyi satabilecekleri bir mala çevirdi. Sorunun adı bu. Çözüm de onu yeniden ortak kılmakta.