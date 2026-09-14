Gıda Temelli Ekonomi: 4,5 Milyon Kişilik Kurtuluş Planı

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Çiftçi Atasından Öğreniyor, Köye Mühendis Uğramıyor

Bu motoru çiftçi çevirir, besici çevirir. Türkiye bugün ikisini de eğitemiyor. Çiftçi atasından ne gördüyse onu yapıyor. Pazardan aldığın sebzeyi o yetiştiriyor. Eğitimi bırak, köye tek bir mühendis uğramıyor. Bu ülke bir zamanlar üreten yurttaş yetiştirirdi. Köy Enstitüleri o okullardı. Kapılarına kilit vurdular.

Gençler bugün meslek seçerken en çok para getirene bakıyor. Gıda ya da tarım okuyan dört beş yılda diploma alıyor. Sonra her şey kendisinden sorulur sanıyor. Bu iş öyle değil. Ömür boyu öğrenmek ister, öğrendiğini anlatmak ister.

Kooperatifçilik Ölmüş, Gömeni Yok

Kooperatifçilik ölmüş, gömeni yok. Yasası bir şey diyor, yönetmeliği başka bir şey diyor. Köylü kooperatifini kuruyor. Gücü olan gelip ele geçiriyor. Tepeden tırnağa herkes ayrı telden çalıyor. Ele geçiren, kooperatifin gücünü kendi çıkarına kullanıyor. Zararı çiftçi çekiyor, besici çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında hedeflenen kooperatiften çok uzaktayız.

Kurallar öyle dolanmış ki kooperatif kendi kendini yiyor. Onlarca yıl geçti, kimse bu yumağa el atmadı. Bu yumak çözülsün, kalıcı bir düzen kurulsun. Kooperatifi çiftçi kursun, çiftçi yönetsin. Malını aracısız, doğrudan sana satsın.

Bunun ucu senin sofranda. Her beş çalışandan biri bu alanda ekmek yiyor. Tezgâha gelen her şey önce bir çiftçinin elinden geçiyor. Çiftçi ne öğrenirse tabağına o gelir. Kooperatif kimin elindeyse çiftçinin emeği de onun elinde.

Sıfır Atık Ekonomiyi Engelliyor

Sonra bir gün Sıfır Atık diye bir proje geldi. Gıdada, tarımda bu işin içindeki kimseye sorulmadı. Meslek odasına, derneğe bile sorulmadı. Sıfır Atık gıdada hiç atık çıkmasın istiyor. Bu en başta yediğin şeyin güvenliğini tehlikeye atıyor. Üstelik atıktan yeni ürün çıkaran yerel işletmenin önünü kesiyor. Türkiye'nin altyapısı gıda atığından yeni ürün çıkarmaya yeter. Yeni iş alanı açmaya da yeter.

Bir fabrika ürün yapıyor, senin rafta gördüğün cinsten. Ürünün kabuğunu soymak zorunda. Diyelim kabuk sağlığa zarar vermiyor ama tadı bozuyor, kaliteyi düşürüyor. Sıfır Atık fabrikaya diyor ki atık çıkarma. Döngüsel ekonomi de diyor ki kabuğu bana ver. Kabuktan ürün çıkaran yerel bir işletme kurarım. Atığı yeniden ürüne çevirmek, buna döngüsel ekonomi deniyor. İki ses aynı kabuğa bakıyor. Biri ürüne kat diyor, öteki bana ver diyor. Bugün Sıfır Atık'ın dediği geçiyor. Kabuktan ürün çıkaran yerel işletme kurulamıyor.

Dayanışma ekonomisi bu yerel işletmeyi, çiftçinin kooperatifini aracısız seninle buluşturuyor. Arada aracı kalmıyor. Aracının kârı da kalmıyor. Türkiye'nin böyle bir düzene ihtiyacı var. Yıllar var ki bunlar olmasın diye tam tersi yapılıyor. Hem de ısrarla.