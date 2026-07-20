Gıda Denetim Sistemini Dönüştürmek - I: İtibar Kaybının Bedeli Düşük

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nasıl Bir Gıda Denetim Sistemimiz Var?

Elimizdeki modelin adını geçen yazıda koyduk: Sonradan ifşa. Bu model cezanın yerine utandırmayı koyuyor. Vitrinde de "Taklit-Tağşiş Listesi" duruyor. Gıdanın sahtesini üreten ya da içine katılmaması gereken şeyleri karıştıran işletmelerin kara listesi. Peki, utandırma işe yarıyor mu? Yaramıyor. Listede adı çıkan işletmeler aynı suçları işlemeye devam ediyor. Çünkü hesap basit: Geçici bir itibar kaybının bedeli, gıda sahteciliğinin bedelinden düşük.

Üstelik tespit edilen uygunsuzlukların önemli bir kısmı cezaya bile dönüşmüyor. Aynı işletmeler dönüp dolaşıp yine listeye giriyor. Bu tablo, denetimin bugün evrildiği asıl amacı da ele veriyor: Bir yandan durmadan yeni ifşalar yayımlayıp yurttaşın müfettişliğini sürdürmek, bir yandan da muhbir olan yurttaşın işaret ettiği işletmelere baskın yapıp kesilen cezaları artırmak. Denetim bu iki işe kilitlenmiş durumda.

İşin daha acı tarafı şu: Bu denetim sistemi gıda güvenliğinin kendisine dair çok az şey içeriyor. Ülkenin her ilinde, her ilçesinde aynı standart, aynı kural yok. Tarım ve Orman Bakanlığının her il ve ilçe müdürlüğü kendine göre bir gıda güvenliği standardı benimsiyor, kendine göre kural uyguluyor. Böyle olunca yerine göre görmezden gelmenin, göz yummanın, idare etmenin türlü türlü hâli ortaya çıkıyor. Aynı ülkede yaşıyoruz ama hangi kentteysek o kentin kuralına tabiyiz.

Gıda Denetimi Size Neyi Söylemiyor?

Şimdi bir işletmenin kapısının önünde duralım. Girişe o QR kodu asmışlar. Telefonu çıkarıp okutuyorsunuz. Bu kod size asıl bilmeniz gerekeni söylemiyor. Gıda zehirlenmelerini söylemiyor. Pestisitin, yani tarım ilacı kalıntısının limitlere uygun olup olmadığını, katkı maddesinde sınırın aşılıp aşılmadığını, o işletmenin büyük ya da küçük hangi gıda güvenliği ihlallerini yaptığını da söylemiyor.

"Taklit-Tağşiş Listesi" de bu konularda sessiz. Daha kötüsü var: Gıda denetimi dijital yürümediği için bu bilgiler ulusal düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığının elinde de yok. Yani Bakanlık, denetlediği alanın ülke çapındaki fotoğrafını göremiyor. Kuralları kim yazıyor peki? Mevzuat, yani bu işin kanunları ve yönetmelikleri hazırlanırken gıda işletmeleri; üyesi oldukları federasyonlar ve konfederasyonlar, yani sektörün çatı örgütleri aracılığıyla sürece paydaş, ortak sıfatıyla katılıyor.

Sonuç ortada. Gıda güvenliği tanımları, kodeks düzenlemeleri, yani gıdanın nasıl üretileceğini belirleyen kurallar ve yeni mevzuat, sermayenin ticari faaliyetine göre şekilleniyor. İbretlik bir örnek vereyim: Gıda güvenliği kavramı Avrupa'da da Amerika'da da net biçimde tanımlı. Türkiye'de tanımlı değil. Türkiye'de net tanımlanan, "güvenilir olmayan gıda". Güvenliği tanımlamamışız, güvensizliği tanımlamışız.