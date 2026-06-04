Aynı Kurum Hem İzin Veriyor Hem Denetliyor: Neden?

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Ben bunu bir beceriksizlik ya da kurumların birbiriyle uyum içinde çalışamaması olarak görmüyorum. Bu kriz, gıdayı kamusal bir haktan çıkarıp alınır satılır sıradan bir mala indiren ekonomik düzenin yapısal sonucu.

Gıda Yönetişimi Neden Parçalandı?

Parçalanma 2018'de hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, her yetkiyi tek elde toplayan bir merkezileşme getirdi. Ama tuhaf olan şu: bu merkezileşme gıda yönetimini toparlamadı, tersine dağıttı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na dönüştü. Bu sistem ormanı, suyu, gıdayı, tarımı ve hayvancılığı tek çatı altında topladı. Böyle olunca gıda denetimi, kocaman ve dağınık bir bürokrasinin içinde kayboldu. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ikiye bölündü, ondan Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu çıktı. Gece yarısı çıkan kararnameler üst düzey görevlileri bir atıyor, bir görevden alıyor. Böyle bir yerde ne kurumsal istikrar kalır ne de işi ehline bırakma alışkanlığı.

Bir de işin can alıcı yanı var. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, aynı anda dört işi birden yapıyor. Mevzuatları yazıyor, riski ölçüyor, o riske karşı kararı veriyor ve denetimi yürütüyor. Gıda mevzuatımız kağıt üzerinde Avrupa Birliği'ne uyumlu görünüyor. Ama Avrupa'da olan bir ayrım bizde yok. Riski ölçen elle o riske karşı karar veren el orada birbirinden ayrı. Bizde aynı.

Pestisitte olduğu gibi. İlaca izni veren de Tarım ve Orman Bakanlığı, o ilacı denetleyen de. İzni veren elle denetleyen el aynı olunca, denetim de denetlediği sektöre tutsak düşüyor. Kamu yararı, sektörün çıkarına işte burada feda ediliyor. Üstüne bir de boşluklar var. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler arasında yetkiler çakışıyor, aralarda denetimsiz alanlar kalıyor.

Bütün bu karmaşa dönüp dolaşıp soframıza geliyor.

Parçalanmanın Bedelini Kim Ödüyor?

Bu parçalanma tesadüf değil. Birileri onu sürekli yeniden üretiyor, çünkü işine geliyor.

Gıda enflasyonunu yalnızca dünyadaki fiyat dalgalarıyla açıklayamam. Sorun yapısal. Tedarik zincirinde piyasayı birkaç büyük oyuncu tutuyor, onlar da fiyatı aşırı kar için şişiriyor. Hal Yasası'nın reformu yıllardır geçmiyor, çünkü lobiler ve büyük perakende zincirleri kendi çıkarları için direniyor.

Sınır bana göre tam buradan geçiyor. Bir yanda bu düzenden kazanan bir avuç çıkar grubu, öbür yanda tabağı her gün biraz daha küçülen koca bir halk. Bu düzenin faturasını en ağır biçimde alt ve orta gelirli haneler ödüyor. Beslenmedeki eşitsizlik gitgide keskinleşiyor. Şu farka bakın: en yoksul yüzde 20'lik kesim aylık gelirinin yüzde 30'unu gıdaya ayırıyor, en zengin yüzde 20'lik kesimse yalnızca yüzde 12,8'ini.

Bu tablo bir halk sağlığı krizine dönüşüyor. Gelir azaldıkça aileler besleyiciliği düşük ama kalorisi yüksek ultra işlenmiş gıdalara yöneliyor. Bu gıdalar tabaktaki tuzu, şekeri ve yağı artırırken proteini, lifi, vitamin ve mineral gibi mikrobesinleri azaltıyor. Sonuçta obezite, Tip-2 diyabet ve kalp damar hastalığı riski büyüyor.

Her gün çarşaf çarşaf yayımlanan Taklit-Tağşiş Listesi, gıda sahtekarlığında yalnızca buzdağının görünen ucu. Üstüne pestisit ve toksin krizi, gıdadan bulaşan hastalıkların ağır yükü duruyor. Hepsi de aynı parçalı yönetimin sonucu.