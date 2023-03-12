İblislerin evi

Kendi izole dünyamızda Tanrıyı oynayan ama şeytanların esiri olan bizimle özdeşleşir.

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Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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Hereditary
Ari Aster
2018

İblislerin evi - Resim : 1

Film büyükannenin ölüm ilanıyla başlar.
Zira hikayemiz hep büyükannenin etrafında dönecektir.
Esas karakter odur.
Ölmüş olsa da...
Sonra eve keseriz.
“Ev” çok önemlidir.
Tekinsizliğin yuvasıdır.
Esas ev hangisidir Hereditary’de ?
Şu anda kameranın içinde durduğu, ailenin yaşadığı ev mi?
Yoksa ağaç ev mi?
Sinema dili bize ağaç evi işaret eder.
Filmin afişindeki sloganı hatırlayalım:
“Every family tree hides a secret”
Aile ağacı... Ağaç eve nefis göndermedir.
Kral Paimon orada yaşar.

İblislerin evi - Resim : 2

Ve büyükanne
Bize bakmaktadır, güçlü bir kadındır.
Film boyunca olan biteni sevk ve idare edecektir, ölüsüyle bile.
Gayet normal birine benzer ama zaten korkunç olan her şey normal görünenin altında yaşar.
Filmin ismi ne demektir? Kalıtsal.
Yine konumuz aileyle ilgilidir.
Ari Aster’in kısa filmi “The Strange Thing About the Johnson’s” aile hakkındadır.
Son filmi, başyapıt Midsommar aile hakkındadır.
Hereditary aile hakkındadır.
“Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır” der Anna Karenina’nın açılış cümlesinde Tolstoy.
“Her aile tekinsizdir, ama hepsinin kendine özgü bir karanlığı vardır” der bütün filmografisi ile Ari Aster.

İblislerin evi - Resim : 3

Büyükannenin kızı Annie minyatür evler yapar.
Açılış sahnesini hatırlarız.
Aile, aslında onun yaptığı evin içinde yaşar.
Yani olan biteni bir Tanrı gibi Annie inşa eder.
Annie, aynı zamanda bizim özdeşleşme noktamızdır.
Paimon’un hüküm sürdüğü dünyayı biz yaratırız.
Annie bir yaratıcı olarak başka bir katmanda Tanrıyı oynar
Kendi izole dünyamızda Tanrıyı oynayan ama şeytanların esiri olan bizimle özdeşleşir.

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