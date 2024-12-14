Türkiye’de Modern Sanatın Yüzü 'İstanbul Modern' 20 Yaşında

İstanbul Modern’in kökleri 1987’de ilki düzenlenen İstanbul Bienali’ne (1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri) kadar uzanıyor. Düşünce itibarıyla 37 yıllık bir geçmişe sahip olan İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin yolculuğu 2004 yılında eski bir yük deposu olan Antrepo No. 4 binasının dönüştürülmesiyle başladı.

İSTANBUL’UN KÜLTÜR SANAT DURAĞI

11 Aralık 2004'ten bugüne kadar 10 milyon ziyaretçi ağırlayan, 1 milyonu aşkın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 20. yılını prestijli ödüllerle kutluyor.

Boğazın bütün güzelliğini sanat eserleri ile buluşturan İstanbul Modern, Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş̧ sanat müzesi olarak kuruldu. 2023 yılının Mayıs ayında Karaköy’deki yeni binasına taşınan İstanbul Modern, içerisindeki modern ve çağdaş eserlerle uyumlu bir yapıya kavuştu. Bu yeni binada İstanbul’un muhteşem Boğaz manzarası ve martı sesleri sanat eserleri ile birleşerek ‘sanat sanat içinde’ sözünü bir kez daha sanatseverlere hatırlatıyor.

İSTANBUL’U 360 DERECE KEŞFETMENİN DİĞER NOKTASI

Boğazın parıldayan sularından ilham alan Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano, ışığı mimari bir öge olarak kullandı. Bu nedenle tasarlanan binada günün her saati ışık ve gölge oyunlarını görmek mümkün. İstanbul Modern, Boğaz’da bir yansımayla başladığı gibi yine bir yansımayla bitiyor. Binanın seyir terasındaki yansıtma havuzu ise İstanbul’a farklı bir açıdan bakmamıza olanak tanıyor ve ziyaretçilere 360 derece İstanbul manzarası sunuyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

2004 yılına kadar İstanbul’un ve Türkiye’nin çağdaş eserlerini gururla sergileyeceği bir modern sanat müzesi yoktu. Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat alanında büyük bir açığı kapatan İstanbul Modern, bu anlamda ilklerin müzesi olarak da karşımıza çıkıyor.

Türkiye’nin tarihi eserleri dışında da sanat birikimine sahip olduğunu gösteren İstanbul Modern bugüne kadar; 9 koleksiyon sergisi, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisine ev sahipliği yaptı.

İstanbul Modern’de keyifle gezebileceğiniz güncel sergiler şöyle:

İzzet Keribar’ın Renklerin Yolculuğu sergisi

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın Dünyalar Arasında sergisi

Olafur Eliasson’un Senin Beklenmedik Karşılaşman sergisi

Renzo Piano: Yerin Ruhu sergisi

Yüzen Adalar sergisi