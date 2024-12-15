Türk Resminin Lezzetli Yolculuğu: Tat ve Sanat Sergisi

Aristo, “Sanatın hedefi objelerin saklı yönlerini bulmaktır. Çünkü bu, en doğru realitedir” diyor. "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" sergisinin saklı yönü ise doğada, sofrada ve insanın kendi içinde. Baktıkça detayların açığa çıktığı sergi, konusu itibarıyla sadece görsellikle sınırlı kalmayıp kalbe ve göze de hitap ediyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi sanatın kalbinin attığı yer olan İstiklal Caddesi’nde konumlandırılmış. Müzenin 2. ve 3. katlarında yer alan sergi; ‘Cömert Doğa’, ‘Doğa Tadında Renklerle’, ‘Ürünler Sunulurken’, ‘Denizden Çıkan Nimet’, ‘Yemek İçin Emek’ bölümlerinden oluşuyor.

LEZZETİN SANATLA BULUŞTUĞU NOKTA

İlhamını verimli topraklardan, doğadan, hayatın içinden ve sofralardan alan bu zengin sergi, Türk resim sanatında ne kadar renkli işler yapıldığının da bir göstergesi.

Serginin küratörlüğünü, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi. Tablodan çıkıp gerçeğe dönüşecekmiş gibi duran bu lezzetli eserlerin oluşturduğu sergide; Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın tablo ve heykel sanatseverlerin iştahını açıyor.

Sanatın birden fazla duyu organına hitap ettiği sergide sanatseverler, geçmişin tatlarına ve yemek hazırlıklarına dair eserlere bugünden bakıyor. Müzenin ilk süreli sergisi İstanbul’un Resmi’nde olduğu gibi, bu sergideki eserlere de edebiyatımızın usta isimlerinden şiirler ve alıntılar eşlik ediyor.