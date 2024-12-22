Skandalları ve Sanatkarlarıyla Şakir Paşa Ailesi

Modern Türk sanatının ve edebiyatının en önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi, Osmanlı Devleti’nin son döneminden Cumhuriyet’e ve günümüze kadar etkisini sürdürmüş bir aile olarak karşımıza çıkıyor. Aile, sanat ve edebiyat dünyasına yaptığı katkıların yanı sıra skandallarıyla da oldukça ünlü.

TÜRK SANATININ YÜZ AKLARI

Her bir ferdi modern Türk sanatının yüz akları olan Şakir Paşa Ailesinin üyeleri ise şöyle; tarihçi ve diplomat Mehmet Şakir Paşa, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Modern Türk resminin en büyük ustalarından Fahrelnisa Zeid, Türkiye’nin ilk kadın gravür sanatçılarından Aliye Berger, Türk sanatını destekleyen ve tanıtan bir sima olarak Nezihe Koral Türk sanat hayatını şekillendirdi.

KÜLTÜR VE SANAT ATMOSFERİNİN MERKEZİ: ŞAKİR PAŞA KÖŞKÜ

Kültür sanatın her alanında var olan Şakir Paşa Ailesi, bu alanda sadece eserler üretmekle kalmadı, İstanbul sanat camiasını da Büyükada’daki Şakir Paşa Köşkü’nde toplayabildi. Günümüze kadar ulaşmayan Şakir Paşa Köşk’ü; resim sergilerine, edebiyat toplantılarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yaptı.

HALİKARNAS BALIKÇISI, BABASINI EŞİ İÇİN Mİ VURDU?

Entelektüel birikimin kuşaklar arası aktarıldığı Şakir Paşa Köşk’ü sadece iyilere ve güzelliklere ev sahipliği yapmamış, zaman zaman skandalların da merkezi olmuştu. ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ ismiyle yayınlanan dizi ailede yaşanan olayları tekrar gündeme getirdi. En çok gündeme getirilen olay ise Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın yani Halikarnas Balıkçısı’nın babası Şakir Paşayı vurma nedeni ve öldürmesiydi.

Her ne kadar skandallarla anılan bir aile olsa da modern sanatın önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi ile ilgili iddialar, bir dönem Murat Bardakçı’nın da gündemindeydi. Murat Bardakçı, yaşanan olayı şöyle anlatıyor;

“Şakir Paşa ailesinin çok meşhur bir sanatçı mensubuyla sohbet ediyorduk. Belki şeytanın dürtmesiyle ama ciddi şekilde çekinerek ‘‘Merhum pederinizin o hadisesinde asıl sebep ne idi?’’ diye sormuştum. ‘‘Aniesi...’’ demişti sadece... İşte bu yüzden cinayetin gerisinde Paşa ile gelini arasındaki yasak ilişkinin yattığını rahatça yazıyor ama bana bunu söyleyen o kişinin zarif hatırasına hürmeten anlattıklarının ayrıntılarına girmiyorum.”

SKANDALLARIN DAHİ GÖLGELEYEMEDİĞİ BAŞARDILAR

Skandalların dahi gölgeleyemediği başarılara imza atmış olan Şakir Paşa Ailesi’nin hayatlarının merkezinde yaratıcılık, sanat ve kişisel özgürlükler yer alıyor. Her bir ferdinin modern Türk sanatına büyük katkıları olan aile, acıyı, mutluluğu ve başarıyı doruklarda yaşadı.

MODERN TÜRK SANATININ TEMSİLCİLERİ: FAHRELNİSA ZEİD VE ALİYE BERGER

Ailede yetişmiş en önemli sanatçılardan olan Fahrelnisa Zeid ve Aliye Berger için ayrıca bir başlık açmak isterim. Modern Türk sanatını uluslararası alanda temsil eden bu iki kadın sanatçı, yenilikçi teknikleri, Türkiye ve Avrupa’da öncüler arasında yer almış olmaları dolayısıyla Fahrelnisa ve Aliye’yi ayrı bir noktaya koyuyor.