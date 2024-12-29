İstanbul Sanat Durakları: Beyoğlu, Nişantaşı…

IAN BERRY'NİN TAŞ KONAK’TAKİ MAVİ DÜNYASI

Nişantaşı Taş Konak’ta çağdaş sanatı denimle buluşturan Ian Berry’nin Denim Ötesi (Beyond Denim) sergisindeyiz. Türkiye’deki sanatseverlerle ilk defa buluşan Ian Berry, sergide denim kumaşı bir araç ve boya olarak kullanarak mavi bir dünya oluşturuyor.

HAYAL DÜNYASININ SON ÜRÜNÜ: GİZLİ BAHÇE

20 yıllık sanat hayatı boyunca ürettiği en ‘özel’ çalışmaları Kalyon Kültür’de sergileyen Ian Berry’nin ‘Gizli Bahçe (Secret Garden)’sini de görebilirsiniz. Ian Berry’nin hayal dünyasından yarattığı parçalardan oluşan ‘Gizli Bahçe’ eseri düzinelerce el yapımı bitki ile çiçeklerden oluşuyor.

Üç boyutlu, kontrast ve gölgeleri ile adeta yağlı boya tablolarını andıran denim kumaşlar, ‘Denim Ötesi’nde sanatseverleri bir sanat yolculuğuna çıkarıyor. Sanatçının çağdaş zamanı en iyi ve en kötü yönleriyle tasvir etmek için kullandığı denim, hayatın da farklı bir tasviri.

19.⁠ ⁠yüzyıldan günümüze kadar varlığını güçlü şekilde sürdüren denim kumaş, 19. yüzyıldan günümüze kadar Nişantaşı’na renk katan Taş Konak’ta buluşarak tarihi bir argümanın çağdaş sanatla buluşmasına sanatseverleri de konuk ediyor. Denim kumaşı bir boya olarak kullanan Ian Berry, uzaktan bakıldığında yağlı boya eseri gibi duran çalışmalarıyla aslında bir hayat tasviri yapıyor.

TOPLUMUN KORKUSUZ YABANCILARINA İTHAFEN: VERWEGENHEİT

Mekanın sinematografik detaylarını eserlerle birleştiren ve sanatseverlerin iç dünyasına hitap eden Rahşan Düren’in Verwegenheit sergisi, Tarhan Han’ın büyüleyici atmosferiyle tamamlanıyor. İstanbul’un kayıp mekanlarının yeniden gün yüzüne çıkarılması için Beyoğlu’nda Verwegenheit adlı harika bir sergiye imza atıldı.

‘TARHAN HAN’ RUHUNU YENİDEN BULDU

Beyoğlu’nda Meşrutiyet Caddesi’nde yer alan Tarhan Han, uzun yıllardır terk edilmiş olmasından dolayı kaybettiği ‘ruhunu’ Verwegenheit sergisi ile birlikte yeniden buluyor. Tarhan Han’ın mimarisiyle bir birleşip bir ayrışan eserler; mekan, izleyici ve eserlerdeki hesaplaşmayı inişli çıkışlı hale getiriyor.

Verwegenheit kelimesinin anlamı ‘korkusuz, cüretkâr.’ Mekandaki cüretkârlık eserlerde de kendini hissettirerek mekan-eser ilişkisini tamamlayıcı bir etki oluşturuyor. Yurt dışında doğup büyüyen ve yetişen Rahşan Düren, “Bu toplumun yabancıları kadın ve sanatçıdır” diyor. İki taraftan da yabancı olduğunu ifade eden Düren, mekandaki yabancılık hissi ile sanatlardaki yabancılık temasını birleştirerek sanatseverlere sunuyor.

RÜYANIN GERÇEĞE YANSIMASI: RÜYA MAĞARALARI SERGİSİ

İnsanın ruhundaki mağaraları araştıran, bunları kadim öğretiler yardımıyla ortaya çıkaran ve sanatla sunan multidisipliner sanatçı Serina Haratoka, “Her tablonun bir kısmı rüya, bir kısmı gerçek” diyor. Ayrıca sanatçı insanın görmüş olduğu rüyalara da gerçekçi bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini ifade ediyor. Haratoka ‘Rüya Mağaraları’ isimli sergisiyle rüya ile gerçek arasındaki çizgiyi zaman zaman silmek istiyor.

Serina Haratoka, İbn Arabi'nin ayna metaforundan, psikiyatr Carl Gustav Jung'un mağara metaforunda ve Platon’dan yararlanarak serginin felsefi temasını rüya ve rüyaların yansımaları üzerine kurdu.

HİSSİZLEŞEN, RENKSİZLEŞEN HAYATLAR NASIL ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

Başlıktaki sorunun cevabını felsefe ve sanatla arayan sanatçı, mağaralardaki (odalardaki) düş dünyasının içine girip, son bölümdeki ayna metaforuyla birlikte bilinç altında hesaplaşmayı amaçlıyor.

Serginin bir anne karnı yolculuğuyla başladığını belirten Serina Haratoka, Tokatlayan Han’da ziyaretçileri 4 farklı mağaraya rüyaya veya bir diğer değişle evrene sokuyor.