Hatice Turhan Yazdı: Terörsüz Türkiye’ye İtirazı Olan Var mı?

Terör Örgütü PKK’nın silah bırakmasını istemeyen var mı? Bunda kabul etmeyeceğiniz bir yan olabilir mi? Peki Türklerle Kürtler arasında bir sorun olduğuna inanan var mı? Bu sorulara cevabımız hep birlikte veya tek tek “Hayır” ise aynı şeyi düşünüyoruz.

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları

Eğer terör bitecek ise, eğer ülkemizin sırtındaki yük azalacak ise neden olmasın? Bu coğrafya havasından mı suyundan mı bilinmez değişik özelliklere sahip insanlar yetiştirir. Kitlesel çatışmalar tarih boyunca mümkün olmamıştır. Türklerle Kürtleri birbirine düşürmek isteyenler 50 yıldır bunu başaramadı. Şimdiden sonrasında da başaramayacağı açıkça görülüyor.

Yaşanan gelişmeler başta MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi olarak tarihi bir adım daha atmış durumdalar. Daha önce yaşanan malum gelişmelerden sonra bu adımın atılmış olması da başlı başına bir cesaret işi. Bu sayede bazı emperyalist güçlerin yemeği kursağında kalmış olmalı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Teröristler başaramadı, teröristleri destekleyenler başaramadı. Demek ki şimdi
siyaset üstü ortak bir söylem geliştirilmesinin zamanı geldi.

Yapılan bu çağrı Türkü ve Kürdü ile tüm Türkiye için bir fırsattır. 'Terörsüz Türkiye' kimsenin itiraz edebileceği bir şey de değildir. Anlaşılan o ki şehit yakınları ve gazileri de rahatsız edecek bir durum oluşmayacak.

Eğer örgüt kendini lağvetmez ve silah bırakmaz ise bu maalesef bırakın çözümü karşılıklı konuşmanın bile önünde engel olur. PKK yine bu fırsatı kaçırır ve silah bırakmakta ayak diretirse sonuçlar hiç de umduğu gibi lehine olmaz.

Etiketler
PKK Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Terörle Mücadele
Son Güncelleme:

Hatice Turhan Arşivi

Bir Gazete Nasıl Kapandı? 25 Şubat 2025
Avrupa tatili daha ucuz? 19 Şubat 2025
Hatice Turhan Yazdı: Asil Nadir Rüzgar Gibi Geçti 11 Şubat 2025
Hatice Turhan Yazdı: Amerika Bunu Bize de Yapmıştı 03 Şubat 2025
Hatice Turhan Yazdı: Bahçeli’nin Gözyaşları 28 Ocak 2025
Sayın Bakan Sorumlusunuz, Sayın Başkan Sorumlusunuz 22 Ocak 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Voleybola Gönül Verenler Eda Erdem’lerin İzinde
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıda Sisteminin Değişimi Kıbrıs’tan Başlayabilir
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Derbi mi, 500 Milyon Euroluk Uyku İlacı mı?
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Soruşturma ve Baskıların Nedeni AKP’nin Siyasi Başarısızlığı
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Diyet İçecekler ve Yapay Tatlandırıcıların Gizli Tehlikesi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek' Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı!
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
'İmamoğlu' Toplantısına Katılmadı, Dakikalar Sonra Açıklama Geldi! Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık