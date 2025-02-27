Hatice Turhan Yazdı: Terörsüz Türkiye’ye İtirazı Olan Var mı?

Hatice Turhan Yazdı: Terörsüz Türkiye’ye İtirazı Olan Var mı?
Terör Örgütü PKK’nın silah bırakmasını istemeyen var mı? Bunda kabul etmeyeceğiniz bir yan olabilir mi? Peki Türklerle Kürtler arasında bir sorun olduğuna inanan var mı? Bu sorulara cevabımız hep birlikte veya tek tek “Hayır” ise aynı şeyi düşünüyoruz.
Eğer terör bitecek ise, eğer ülkemizin sırtındaki yük azalacak ise neden olmasın? Bu coğrafya havasından mı suyundan mı bilinmez değişik özelliklere sahip insanlar yetiştirir. Kitlesel çatışmalar tarih boyunca mümkün olmamıştır. Türklerle Kürtleri birbirine düşürmek isteyenler 50 yıldır bunu başaramadı. Şimdiden sonrasında da başaramayacağı açıkça görülüyor.
Yaşanan gelişmeler başta MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi olarak tarihi bir adım daha atmış durumdalar. Daha önce yaşanan malum gelişmelerden sonra bu adımın atılmış olması da başlı başına bir cesaret işi. Bu sayede bazı emperyalist güçlerin yemeği kursağında kalmış olmalı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Teröristler başaramadı, teröristleri destekleyenler başaramadı. Demek ki şimdi
siyaset üstü ortak bir söylem geliştirilmesinin zamanı geldi.
Yapılan bu çağrı Türkü ve Kürdü ile tüm Türkiye için bir fırsattır. 'Terörsüz Türkiye' kimsenin itiraz edebileceği bir şey de değildir. Anlaşılan o ki şehit yakınları ve gazileri de rahatsız edecek bir durum oluşmayacak.
Eğer örgüt kendini lağvetmez ve silah bırakmaz ise bu maalesef bırakın çözümü karşılıklı konuşmanın bile önünde engel olur. PKK yine bu fırsatı kaçırır ve silah bırakmakta ayak diretirse sonuçlar hiç de umduğu gibi lehine olmaz.