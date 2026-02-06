O Altınları Alamazsınız, Tek Çareyi Öneriyorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aslında o altınlar yastık altında falan değil; annelerin, eşlerin kollarında, boyunlarında. Yani eskisi gibi bir yerde gömülü durmuyor. O altınlar; kadınların kendileri ve sevdiklerinin sigortası, kefen parasıdır. Onlardan kesinlikle vazgeçmezler; üstelik fena direnirler.

Herkes kendi zaviyesince Türkiye’de vatandaşların elinde tutulan altın miktarını hesaplıyor. Kimi 200 milyar dolar, kimi 500 milyar dolar diyor. Kimse gerçek miktarı bilemiyor. Gerçek rakam bilinmeyince de efsaneler gerçeklerle karışıyor.

Miktar ne olursa olsun, atıl duran altın gerçekten ekonomiye yük. Keşke dolaşıma sokulabilse... Ancak Anadolu insanının binlerce yıllık tecrübeleri buna izin vermiyor maalesef. Bu toprakların kadınları savaşlar, işgaller, katliamlar gördü; hepsine direndi. Aileyi bir arada tuttu. Bunları yaparken de en büyük dayanağı kendi inadı, sevgisi ve tabii ki altınlarıydı.

Bu toprakların kadınları hiçbir şekilde altınlarından vazgeçmez, fiyatı düşse de satmaz, yükselse de. Masif granit bir dağ sessizliği ve direnciyle sadece bekler. Olası kötü bir senaryoya karşı sadece bekler.

Ancak şimdi önereceğim şey ekonomi yönetimini kurtaracak; ancak bambaşka ve büyük bir organizasyon gerektiriyor.

Evet, bu toprakların kadınları altınlarından tek bir şartla vazgeçer; o da yerine başka önemli bir şey koyarsa. İnsanımızın kafasında altından daha önemli tek şey ise evdir.

Eğer muhterem büyüklerimiz bu altının ekonomiye katılması konusunda kararlı ise gram peşinatlı ve iskontolu ev satışı yapmalıdır.

Vatandaşlarımız, peşinatı gram altın ile ödenen ev satışına canı gönülden katılırlar; hele biraz da iskonto sağlanırsa.

Çünkü gerçekten ekonomiye yük haline gelen altınları başka türlü hayata döndüremeyiz. Sabit şekilde durur ve ekonomik refaha hiçbir katkı sağlamaz. Eğer devletin eline geçer ise dönüşür, ülkeye katkı sağlar.