İşte Epstein’in Adası

Jeffrey Edward Epstein adlı sapığın hikâyesi tüm dünyayı sallıyor. Detaylarını haberlerde bolca okuyorsunuzdur. Pedofiliden başlayarak her türlü sapıklığa uzanan cehennemî bir zincir. Adı geçen herkes ünlü. Prens arasan var. Prenses arasan var. Başkan arasan o da var. Yok yok.

Açıklanan belgelerde adı sıkça geçen bir yer var. Epstein’in ünlü adası. Sapıkların bolca ziyaret ettiği yer. Bir an fark ettim ki bizim medyamız bu adanın görüntüsünü bir türlü yayınlamadı. Sonra büyük gazetecilik uğraşı vererek bu adanın adı olan Little Saint James’i Google Haritalar'a yazdım ve “tatataaa!”

Bir de ne göreyim; meğer ben o adanın yanından geçmişim meğer. Ve bu adanın bağlı olduğu ana adada bir gün geçirmişim.

Bir cruise gezisi sırasında. Little Saint James Adası, Saint Thomas Adası'na bağlıymış.

Hatırladığım cennet gibi gibi bir ada. Yine de hizmete devam edip size adanın farklı yakınlıklardan görüntüsünü paylaşacağım.

Böylece dünyaca ünlü ve zengin sapıkların nerede toplandıklarını kabaca görebilirsiniz.