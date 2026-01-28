İbrahim Tatlıses’in Sesi Yoktu

İran’da halk sokaklarda. Kimi “Daha fazla özgürlük” istiyor, kimi de mevcudun devamını. Oradan oraya savrulan kocaman bir ülke... Acı çeken insanlar ve bitmek bilmeyen bir mücadele.

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’dan korkunç haberler geliyor. Koca ülke ile iletişim buhar oldu adeta. Sızan kimi haberlere göre binlerce, kimi haberlere göre de on binlerce gösterici öldürüldü.

İran; görmeyenlerin, bilmeyenlerin anlayamayacağı bir yerdir. Şah’ın despotluğundan bir başka kapalı rejime savrulan bir ülkedir. Kültürlü, entelektüel insanların, şair ruhlu canların ülkesidir.

Dili şiir gibidir, şiiri senfoni gibi. Tahran’da okuyan bir dostumun tanımlaması gün gibi aklımda durur:

“İran dili cilvelidir.”

İlk gittiğim yıl 1994’tü. Gazetecilere vize vermiyorlardı. Biz de iki kişi turist gibi gittik.

Elçilikte bir görevli bize döndü ve sordu: Siz kimsiniz?

Biz: Turistiz.

Görevli: İran’a turist gelmez. Şimdi söyleyin, siz kimsiniz?

Gazeteci olduğumuzu söyleyince de basın kimliklerimizi istedi ve ekledi:

“Şimdi sizi bu kimliklerle yakalarlarsa iki ay nerede olduğunuzu bulamayız. Bize sıkıntı olur. Giderken alırsınız.”

Ve gerçekten dönerken elçiliğimize uğradık ve kimliklerimizi geri aldık.

30 yılı aşkın zaman olmuş. Ama aklımda kalan sahne şöyle bir şey: Tahran’da 4-5 basamak inerek girilen bir esnaf lokantası. Safranlı pilav yiyoruz ve fonda İbrahim Tatlıses’in şarkısının giriş bölümü çalıyor. Sonra sözler gelmeli; ancak bir türlü gelmiyor. Şarkı enstrümantal olmuş. O zamanki yönetim insan sesinin “haram” olduğuna karar vermiş meğerse. Bütün şarkılardan sözler silinmiş.

Aradan geçen 32 yıldan beri İran halkı belki şarkılarının sözlerini geri kazandı; ancak bunun için çok mücadele verdi, çok acı çekti. Ve belli ki daha da çok acılı bir yolu var.

Etiketler
İran
Son Güncelleme:

Hatice Turhan Arşivi

Kumar SMS’leri Durdurulamıyor 21 Ocak 2026
Eski Sömürge ABD’nin Avrupa’dan İntikamı 17 Ocak 2026
ABD'nin Grönland İşgali Sonrası NATO Nasıl Çöker? 12 Ocak 2026
İşte Grönland Savaşı 07 Ocak 2026
Latin Amerika El Libertador’unu bekliyor 06 Ocak 2026
İşte Maduro’ya İhanet Eden Kişi 04 Ocak 2026
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Seyhan Avşar
Seyhan Avşar OKURKEN KANINIZ DONACAK! BİR ANNE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız E200’lü Gıdalara Dikkat: Masum mu, Kanser Tetikleyicisi mi?
Neşe Doster
Neşe Doster UĞUR MUMCU’SUZ 33 Yılın Ardından…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Milyarder Servetinin Yüzde 1'i Dünyadaki Açlığı ve Yoksulluğu Bitirebilir mi?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Bir Şefin Vicdan Muhasebesi
ÇOK OKUNANLAR
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Meteoroloji Bölge Bölge, İl İl Uyardı: Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat