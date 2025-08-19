Garbis Abiyi Kaybettik

Müthiş sevimli bir adamdı. Esprili. Ve aynı zamanda yaptığı işin ustasıydı. Foto muhabirliğinin.

Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Ara usta kendisine fotoğrafçı veya fotoğraf sanatçısı diyenlere küfür ederdi. “Ben foto muhabiriyim” diyerek. İşte Ara ustadan bir sonraki kuşaktı Garbis Özatay.

Şimdi size Garbis Özatay’ın ağzından 35 yıl önce duyduğum trajikomik olduğu kadar da ülkemiz gerçeklerini maalesef yansıtan bir anekdot anlatayım.

Garbis abi Hasankeyf’te fotoğraflar çekiyor. Sevimli bir genç delikanlı da ona mihmandarlık yapıyor. Malum yaklaşık 40 yıl önce. Şartlar daha zor. Oradan orada dolayıp fotoğraf çekerken delikanlı Garbis abiye soruyor:

“Abi senin adın bir garip. Neden adın Garbis?”

Garbis Abi cevap veriyor: “Ee, ben Ermeniyim.”

Oğlan bakıyor: “Estağfurullah abi” deyiveriyor.

Garbis Özatay bu anıyı acı bir gülümseme ile anlatmıştı. Aslında ağlamamız gerektiğini bilerek.

