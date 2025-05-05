Burası Türkiye, Daha Çok Koruma Lazım

Siyasi liderlerin korumalarının daha da artırılması gerekiyor. Sanki Yeni Zelanda’da yaşıyormuş gibi davranmamızın gereği yok. Burası sokağa salınmış eski evlat katilleri, fanatik manyaklar ve teröristlerle dolu bir ülke. Hepsi de kendince bir tarihe geçme meraklısı.

CHP Lideri Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı bildiğiniz alçaklık. Daha önce de CHP’nin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelmişti. Şunu söyleyebilirim, bu kadar halkın içine girecek herhangi bir siyasi de maalesef benzer saldırılara hedef olur ve olacaktır. Bunun çözümü siyasiyi sokaktan koparmak değil, daha iyi korumaktır.

Kimi zaman sosyal medyada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma araçlarını birbiri ardına sayan videolara rastlıyorum.

Gelin takkeyi önümüze koyup düşünelim.



Hangi siyasi, Cumhurbaşkanı, ana muhalefet lideri veya Bakan olsun, benzer saldırılara açık değil? Yaşadığımız coğrafya sanki dikensiz gül bahçesiymiş gibi davranmanın alemi yok. Allah korusun daha ciddi saldırılar olursa ne yapacağız? “Biz koruma sayısını eleştirmiştik ama üzgünüz” mü diyeceğiz?



Dünyanın en büyük bölücü terör örgütü bu topraklarda, komşularımız ve dahi zaman zaman biz kalabalıkların içine girip kendini patlatan adamlarla birlikte yaşıyoruz. Dünyadaki en sıcak iki çatışmanın birine kara sınırı diğerine ise deniz sınırı ile komşuyuz.



Bunlara bir de ülkede iç istikrarsızlık çıkartmak isteyen geleneksel “düşmanlarımızı” ekonomik olarak bizi çökertmek isteyen “partnerlerimizi” ve güvenlik açısından korku yaşamamızı isteyen sözde “müttefiklerimizi” eklerseniz tablo ortada.



O yüzden tüm siyasi liderlerimiz özenle korunmalı. Şu anda ne korunuyorlarsa bu daha da fazla artırılmalı. Çünkü kıldan bir köprü üzerinde yol almaya çalışıyoruz.