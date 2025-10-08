Beton Yenmiyor

50’li yıllarda başlayan vahşi 'sanayileşme', köyden kopan kitleleri şehirlere yığdı. Çeperler gecekondu doldu. Sanayici pazara en yakın yere fabrika kurdu. İşçisini de taşımak istemedi. Kentler onarılmayacak şekilde darmadağın oldu. Politikacılar bu kitleleri oy deposu olarak gördü. Sonuç: Şehirler şehirlikten çıktı, köyde üretecek kimse kalmadı.

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de 1950 yılında kişi başına 7 bin 500 metrekare tarım toprağı düşüyordu. Bugün bu miktar yarı yarıya düşerek 3 bin 400 metrekareye indi. Evet bir yandan nüfusumuz arttı, bir yandan da tarım arazilerimiz azaldı. Şimdi, daha az toprak daha çok kişiyi beslemek zorunda.

1980’de tarımın gayrisafi milli hasıla (GSMH) içindeki payı yüzde 24 iken, şimdi bu oran ne dersiniz? 2024 yılında yüzde 5,53. Neden etin hep pahalı, pazar tezgahlarının neden el sürülemez olduğunu anlıyor musunuz?

2010’da yüzde 25 olan tarımdaki istihdam payı 2024’de yüzde 14,8’e düşmüş durumda. Bu veriler artık kimsenin tarımda çalışmak istemediğini ortaya koymuyor mu?

Tarım alanları asıl büyük darbeyi 1980 yılından itibaren almaya başladı. Memleket neoliberal politikalarla tümüyle sanayiye açıldı. Bu süreçte en verimli tarım arazileri sanayi bölgelerine dönüştü.

Ürününü tarlada satmak zorunda kalan köylü ise sürekli gelir kaybına uğradı. Kuşaklar boyu törpülendi. Çiftçinin evladı çiftçi olmadı. Şehre taşındı. Şehirler büyüdü, bu şehirleri besleyecek alanlar daraldı. Şehre taşınanlar köylerinden gelecek erzağa bağladı.

Tüm bu politikalarla birlikte Türkiye adım adım tarımsızlaştırıldı. Bir süre sonra mecburen 40 yıllık alışkanlıklarımızı ve belki de büyüme modelimizi tersine çevirmek zorunda kalacağız. Çünkü maalesef beton yenmiyor.

Etiketler
tarım Türkiye ekonomisi
Son Güncelleme:

Hatice Turhan Arşivi

Rahmetli Demirel Yanılmıştı... Hem de Ne Yanılma! 07 Ekim 2025
Tarım, Gerçek Milli Güvenlik Tehdidi 06 Ekim 2025
80 Yıllık İmaj Çalışması Yerle Bir Oldu 02 Ekim 2025
CHP’li Belediyeler Örgütü Rahat Bırakın 01 Ekim 2025
New York'ta BM Ablukası 25 Eylül 2025
Başarının Yerini Hiçbir Şey Tutamaz 22 Eylül 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler İşini Unutan Futbolcu Olur mu?
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız 10 Bin Adım Efsanesi Tarih Oldu: Sağlık İçin Günde Bu Kadar Atılması Gerek...
Neşe Doster
Neşe Doster 1924 Yılının 6 Ekim’ine Gidelim…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Kamusal Tarım Makine Parkı ve GıdaPark Şart
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Burçların Uğurlu Taşları
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı