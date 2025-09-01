Allah Rızası İçin Akıllı Muhalefet Arıyorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Efendim neymiş “İktidar tarafından CHP’ye yönelik baskılar devam ederken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, hemşehrisi MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli ile 29 Ağustos’ta TBMM kulisinde sohbet etmiş. Yahu insaf. Böylesi insani ve uygar bir durum hiç eleştirilir mi?

CHP Osmaniye Milletvekili Doktor Asu Kaya, Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel. Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce memnuniyetimi ifade etmek istedim” diyor. Ve ardından da bir fotoğraf çektiriyorlar. İki hemşehri, görüşleri farklı olsa da iki politikacı. Bana göre, nasıl güzel bir görüntü.

Sayın Bahçeli'nin son derece nazik bir şekilde hemşehrisi ile ilgilenmesi ayrıca takdir edilecek bir durum. Rakip partiden olsa dahi Devlet Bey'in hatırını soran, iyi temennilerini ileten bir kişiye gösterdiği kibarlık örnek oluşturacak nitelikte. Zaten bilinir ki Devlet Bahçeli sosyal ilişkilerde kerem-pîşe bir ruha sahiptir.

Ancak Sayın Asu Kaya'nın partisinden bir nezaketsizlik ortaya çıkmakta gecikmiyor. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, yemiyor içmiyor, bir eleştiri yapıveriyor. Bu eleştiri için basın toplantısı gibi bir zahmete bile girmiyor, alıyor eline klavyeyi X hesabından “yakınlık” görüntülerinin asla kabul edilemeyeceğini söylüyor.

Niye “Kabul edilemezmiş” dersiniz, Çünkü CHP baskı altındaymış. Ayrıca yan yana verilen samimi kareler, mücadelelerinin ruhuna zarar vermekte ve milyonların inancını zedelemekteymiş. Bu durum kabul etmek, boyun eğmek ve biat etmek anlamına gelirmiş. Bu tür görüntüler, iktidarın gücünü meşrulaştırmaktan ve halka yanlış mesaj vermekten başka bir sonuç doğurmazmış.

Hele bak. Adım gibi eminim, CHP muhabirleri bir baksınlar, bu milletvekilinin CHP yönetimi ile bir sorunu vardır. Göze girmek için takla atması da ondandır. Hem de kendi partisinin bir kadın milletvekilini taşlayarak veya taşlatmaya çalışarak.

Sayın Eskişehir Milletvekili Aslan “Tüm yol arkadaşlarımızı, tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum.” diyorsunuz ya, işte onu demeyin. Çünkü davet ettiğiniz yol, yol değil.

Davet ettiğiniz yer insanlıktan uzak. Akıldan uzak. Demokrasiden uzak.

Çünkü: Siyasi bir rakiple bir araya gelmek, yan yana fotoğraf çektirmek son derece insani bir durumdur. Söz konusu olan iki hemşehrinin sohbetidir. İyi temennileridir. Aynı meclisin içinde politika yapan insanlar yan yana gelmeyecek de kim gelecek? Siz böyle yaparsanız sokaktakiler ne yapmaz?