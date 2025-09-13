Eylül Ayı Rotaları: Olimpos

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz kalabalığının yavaş yavaş çekildiği eylül, Olimpos’u keşfetmek için en güzel zamanlardan biri. Antalya’nın Kumluca ilçesinde, çam ağaçlarının arasında gizlenen Olimpos, hem tarih hem doğa hem de deniz tatilini aynı anda sunuyor. Burada, tatilinize eşlik eden şey sadece Akdeniz’in dalga sesleri değil, aynı zamanda binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bir kültür mirası.

Olimpos’un simgesi elbette antik kent kalıntıları. Roma döneminden kalan tiyatro, bazilika ve surlar arasından yürüyerek sahile ulaşmak, insana hem tarihi hem de doğal bir yolculuk yaşatıyor. Sahil kısmı ise caretta caretta kaplumbağalarının da yuvalama alanı olmasıyla ünlü. Yakınlarda yer alan Yanartaş da mutlaka görülmeli. Burada kayaların arasından çıkan alevler binlerce yıldır hiç sönmemiş.

Gelelim ne yenir, ne içilir bölümüne. Olimpos’ta yemek kültürü doğallık üzerine kurulu. Ağaç ev pansiyonlarının çoğu ev yapımı yemekler sunuyor. Özellikle tandır, gözleme, taze balık ve mezeler yörede sık tercih ediliyor. Kahvaltıda ev yapımı reçeller, keçi peyniri ve köy ekmeği mutlaka denenmeli.

Olimpos yazın en kalabalık günlerinde bile doğal bir sığınak gibi hissettirse de eylül ayında daha huzurlu oluyor. Deniz hala sıcak, gündüzler güneşli ama bunaltıcı değil. Üstelik bu dönemde hem sahilde hem de antik kentte sakin bir keşif yapmak mümkün.