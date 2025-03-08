Biletinizi Alın, Yola Çıkın: İşte Türkiye’den Vizesiz Gidilen Ülkeler

Vizesiz seyahat için Türkiye’ye en yakın ülkeler Balkan ülkeleri ancak bu yazımda biraz daha uzak rotalardan bahsedeceğim. İşte vize derdiyle uğraşmadan gidebileceğiniz birbirinden güzel ülkeler…

ENDONEZYA

Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyüleyici ülkelerinden biri olarak vizesiz seyahat etmek isteyen gezginler için mükemmel bir seçenek. Bali Adası’ndan Java Adası’na kadar uzanan bu ülke, benzersiz plajları, egzotik doğası ve canlı kültürüyle dikkat çekiyor. Bali'nin muazzam tapınakları, ünlü piramit biçimindeki tapınaklar ve ormanlar, doğa severlerin ilgisini çekerken, Bali'nin beyaz kumlu plajları da deniz tatili arayanları cezbediyor.

MALDİVLER

Maldivler, dünya çapında bir tatil cenneti olarak ün yapmış, tropikal iklimi, bembeyaz plajları ve turkuaz deniziyle meşhur. Genellikle balayı tatilleri için tercih edilen bu ada ülkesine aslında yalnız huzurlu bir tatil için de gidebilirsiniz.

TAYLAND

Tayland, Asya'nın en popüler seyahat rotalarından biri olarak Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen bir başka uzak destinasyon. Bangkok’un hareketli sokaklarında dolaşabilir veya etkileyici tapınakları gezebilirsiniz. Tayland, aynı zamanda plaj tatili denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri.

SEYŞELLER

Hint Okyanusu’nun incisi Seyşeller, beyaz kumsalları, zümrüt yeşili denizi ve eşsiz doğasıyla popüler. Türkiye’den direkt uçuşla ulaşılabilen bu ada cenneti, vizesiz seyahat edilebilen en uzak rotalardan biri. Seyşeller, sakin plajlarında dinlenmek, tropikal ormanlarda yürüyüş yapmak ya da denizin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

GÜNEY KORE

Güney Kore, Asya’nın en göz alıcı ülkelerinden biri olarak vizesiz seyahat edilebilen rotalar arasında yer alıyor. Başkent Seul, geleneksel saraylardan modern gökdelenlere kadar büyüleyici bir karışım sunuyor. Kore mutfağının lezzetleri, K-pop'un dünya çapındaki etkisi, tarihi tapınaklar ve etkileyici doğal manzaralar gibi bu ülkeyi ziyaret etmek için birçok sebep var.

JAPONYA

Geleneksel kültürle modern yaşamın harmanlandığı Japonya, teknolojinin de merkezi. Tokyo’nun neon ışıkları altında parlayan sokaklarından Kyoto’nun tarihi tapınaklarına, Japonya her gezgine farklı bir deneyim sunuyor.