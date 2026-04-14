Zayıflama İğnelerinde Yeni Gerçek: Herkes Aynı Kiloyu Neden Veremez?

Son yılların en çok konuşulan tedavilerinden biri hiç şüphesiz zayıflama iğneleri.

Dr. Bayram Yıldız

Dr. Bayram Yıldız

Özellikle Ozempic ve Mounjaro gibi ilaçlar, birçok kişi için umut oldu. Sosyal medyada “mucize” olarak tanıtılan bu tedavilerle ilgili ise yeni bir bilimsel gerçek gündeme geldi:

Herkes aynı oranda kilo vermez. Üstelik bu farkın nedenlerinden biri de genetik yapımız, yani DNA’mız olabilir.

Aynı İlacı Kullananlar Neden Farklı Sonuç Alıyor?

Bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature’da yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırma, bu soruya önemli bir yanıt verdi.

Çalışmaya göre:

  • Bazı kişiler bu ilaçlarla çok hızlı ve belirgin kilo verirken
  • Bazıları daha sınırlı fayda görüyor
  • Yaklaşık her 3 kişiden 1’i beklenen kadar kilo veremiyor

Peki neden?

Suçlu Tek Başına DNA mı?

İlk bakışta cevap “evet” gibi görünebilir. Ancak gerçek daha dengeli. DNA’nız:

  • İlacın vücudunuzda nasıl etki edeceğini
  • İştahınızın ne kadar baskılanacağını
  • Yan etkilere ne kadar hassas olacağınızı

Etkileyebilir. Ama… Tek belirleyici değildir.

Kilo Vermeyi Belirleyen Gizli Faktörler

Aynı ilacı kullanan iki kişi arasında bile büyük farklar olabilir. Çünkü devreye şu faktörler girer:

  • Günlük beslenme alışkanlıkları
  • Fiziksel aktivite düzeyi
  • Uyku düzeni
  • Stres seviyesi
  • Bağırsak hormonları
  • İnsülin direnci

Yani bu ilaçlar tek başına değil, bir yaşam tarzı içinde çalışır.

“İşe Yaramıyor” Demek Doğru mu?

En sık yapılan hatalardan biri şu: “Bu ilaç bende hiç işe yaramadı”

Oysa çoğu zaman gerçek şu: Kilo verilir ama beklenenden daha az olur.

Bu da kişisel farklılıklardan kaynaklanır.

Yan Etkiler Neden Kişiden Kişiye Değişir?

Bu ilaçları kullananların en sık şikayetleri:

  • Bulantı, Kusma, İştahsızlık, Kabızlık

Bazı kişiler bu etkileri hafif yaşarken, bazıları daha zor tolere eder.

Bunun nedeni:

  • Genetik yapı
  • Bağırsak hassasiyeti
  • İlacın dozu ve artış hızı

Bulantı Yaşayanlar Daha Fazla mı Kilo Verir?

  • Evet, bazı çalışmalarda bulantı yaşayanların daha fazla kilo verdiği gözlenmiştir
  • Ancak bu durum herkes için geçerli değildir
  • Tedavide amaç yan etkiyi artırmak değil, dengeyi yakalamaktır

Geleceğin Tıbbı: Kişiye Özel Zayıflama

Bu yeni bilgiler bize önemli bir kapı açıyor:

  • Gelecekte herkes için aynı tedavi yerine
  • “Kişiye özel tedavi” dönemi başlayacak

Belki de yakın zamanda:

  • Genetik testler yapılacak
  • Hangi ilacın size daha uygun olduğu önceden belirlenecek
  • Gereksiz deneme-yanılma azalacak

SONUÇ: Mucize Değil, Bilim

Zayıflama iğneleri gerçekten etkili olabilir. Ancak:

  • Herkeste aynı sonucu vermez
  • Genetik önemli bir rol oynar
  • Yaşam tarzı en az ilaç kadar belirleyicidir

En doğru yaklaşım:

İlacı mucize olarak görmek değil, bilimsel bir araç olarak kullanmaktır.

Sağlıklı günler dilerim.

