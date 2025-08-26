Yaşlılık Hastalığı Zannediliyordu... Çocuklardaki Sessiz Tehlikeye Dikkat!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi sorunların yaşlılıkta ortaya çıktığını düşünürüz. Oysa bilimsel araştırmalar, bu hastalıkların temelinin çocukluk ve gençlik yıllarına kadar uzandığını ortaya koyuyor. Ateroskleroz, yani damar sertliği, yaşlılık hastalığı değil, sessizce ilerleyen bir çocukluk süreci olabilir.

Ateroskleroz (Damar Sertliği) Nedir?

Ateroskleroz, damar çeperinde kolesterol ve yağların birikmesiyle başlayan ve zamanla damarların daralmasına ya da tıkanmasına neden olan bir hastalıktır. Bu süreç, “yağlı çizgiler” denilen erken lezyonlarla başlar ve yıllar içinde daha ciddi plaklara dönüşebilir.

Bilim Ne Diyor?

Yapılan otopsi çalışmalarına göre:

3 yaşındaki çocuklarda bile aort (kalpten çıkan ana atardamar) duvarlarında yağlı çizgilere rastlanabiliyor.

bile aort (kalpten çıkan ana atardamar) duvarlarında yağlı çizgilere rastlanabiliyor. 10-14 yaş grubundaki çocukların büyük çoğunluğunun kalp damarlarında mikroskobik düzeyde yağ birikimleri görülüyor.

büyük çoğunluğunun kalp damarlarında mikroskobik düzeyde yağ birikimleri görülüyor. 20 yaşına gelen gençlerin çoğunda artık görünür düzeyde damar lezyonları oluşmuş oluyor.

Bu bulgular, aterosklerozun çocukluk çağında başladığını ve genellikle belirti vermeden ilerlediğini gösteriyor.

Risk Faktörleri Neler?

Erken yaşta başlayan damar değişiklikleri bazı risklerle yakından ilişkili:

Yüksek kolesterol (özellikle LDL – “kötü kolesterol”)

(özellikle LDL – “kötü kolesterol”) Düşük HDL (iyi kolesterol)

(iyi kolesterol) Sigara kullanımı (veya pasif içicilik)

(veya pasif içicilik) Hareketsiz yaşam

Obezite ve sağlıksız beslenme

Genetik yatkınlık (ailesel hiperkolesterolemi gibi)

Bu faktörler ne kadar erken ortaya çıkarsa, damarlar o kadar erken zarar görmeye başlıyor.

Erken Yaşta Kalp Krizi?

Evet, nadir de olsa görülebilir. Özellikle ailesel kolesterol yüksekliği olan (genetik geçişli) çocuklarda 10 yaş öncesi kalp krizi vakaları rapor edilmiştir. Bu durum, çocuklarda bile damar sağlığının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Ne Yapmalı?

Aterosklerozun çocuklukta başladığını bilmek bize büyük bir fırsat sunar: Tehlikeyi erken önlemek.

Aileler için öneriler:

Çocuklarda kolesterol düzeylerini 10 yaşından itibaren düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir (özellikle ailede kalp-damar hastalığı öyküsü varsa)

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları küçük yaşlarda başlamalı: fazla şeker, doymuş yağ ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı.

Fiziksel aktivite günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli.

Çocuklar sigara dumanından uzak tutulmalı.

Obezite riski olan çocuklar yakından izlenmeli.

Sonuç: Kalp Sağlığı Çocuklukta Başlar

Kalp hastalıklarını yalnızca yaşlılık sorunu olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Sağlıklı damarlar, sağlıklı bir çocuklukla başlar. Bugün çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, hareketli bir yaşam sürmesi ve sigaradan uzak durması, yarının kalp krizlerini önleyebilir.

Damarlarınız sessizce size sinyal verebilir, ama siz onları duymaya erken yaşta başlamalısınız. Kalp hastalığında değil, geç kalmaktan korkun!

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: dr.bayramyildiz