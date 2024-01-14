Tekten seçmeli sınav

Güzel ve usturuplu uydurulmuş hikayeleri severim. Sevmek ne kelime; gerçek olmalarını tüm kalbimle isterim. Bu tür bir hikâye uyduracaksanız onun gerçekle uzaktan da olsa bir bağı olmalı. Ayrıca kendi içinde tutarlı ve karşınızdakilere mantıklı gelmeli. Buradaki asıl numara hikayedeki detaylar. Araya konunun gidişatını etkilemeyen ama dinleyenin ortamı gözünde canlandırmasına yardımcı olabilecek bir ayrıntı inandırıcılıkta size seviye atlatır. Örneğin bir padişahla ilgili bir şey uyduracaksanız arada padişahın yüzüğünün şeklini, kaftanının rengini, kimsenin hayır diyemeyeceği bir özelliğini falan hikâyeye katın. Misal, “Bir gün 3. Selim her zaman olduğundan farklı olarak Fatiha suresinin işli olduğu yakasız gömleğini ve Şehzade Mustafa’dan beridir takılan oniks taşlı yeşil yüzüğünü unutarak abdest almaya giderken ayağı kayıp düşmüş.”, diye başlayıp sonrasında askeri okullarda Fransızca eğitim verilmesini nasıl başlattığıyla ilgili bir hikâye uydurabilirsiniz. Bu konu kimseyi ilgilendirmediği için sadece bu numaraları bulmak için kaybettiğiniz zamana ve beyninizi yorduğunuza üzülebilirsiniz ama yılmak yok! Bu sadece bir başlangıç. Bu metodu, George Bush’un tuvalette kabızken ve ıkınırken İkiz Kuleler saldırısı haberini aldığında nasıl bir rahatlamaya kavuştuğunu anlatırken de yapabilirsiniz.

Ben çok sık böyle hikayeler anlatırım. Bazen karşımdakilere bunların uyduruk olduğunu söylemediğim olur. Bu hikayelerden mafya ile ilgili olanını anlattığım kişilerden birinin, yaklaşık bir yıl sonra aynı hikâyeyi bana anlattığı da oldu. Üstümde kalmasın, kısaca süslemeden anlatayım. Süsleyince bayağı uzun sürüyor çünkü.

Biz mafyaya neden mafya diyoruz, bilir misiniz? Mafyanın kuruluşu Osmanlı’ya dayanır. Osmanlılar sayesinde mafya doğmuştur. Şimdi, zamanında Akdeniz resmen bir Osmanlı gölüne dönmüştü. Osmanlı korsanları da cirit atıyorlarmış. Ama Sicilya adasının özel bir önemi varmış. Akdeniz’in en güzel kızlarının burada olduğu söylenmekteymiş. Bu korsanlar geceleyin adanın açığına gelirler ve gizlice filikalarla bir kuytuya yanaşırlarmış. Ertesi gün, genç kızlar anneleriyle deniz kıyısına çamaşır yıkamaya inince, saklandıkları kuytudan çıkıp kızları kaçırırlarmış. Maksat İstanbul’da köle olarak satmak çünkü Sicilyalı kızlar en fazla talep gören kölelermiş. Rivayet odur ki, bir dönem haremin yarısı bunlarla doluymuş. Her neyse… Kızları kaçırılan anneler de arkalarından “ma filya” yani “kızım” diye haykırırlarmış. Bu olay iki-üç kere tekrarlanınca, ada halkı dayanamayıp silahlanmış. Ne zaman bir anne mafilya dese silahlarla kıyıya gitmeye başlamışlar. Böylece bu laf bir parola olmuş. Zamanla mafilya, mafia olmuş. İşte mafyanın kuruluş hikayesi bu!

Haaaa! Olur a, bu hikâyeyi bana anlatan arkadaş size de anlatmaya kalkarsa sonuna kadar dinleyin, olur mu? Hevesi kırılmasın çocuğun.

Benim asıl bahsetmek istediğim hikâye farklı. Ben size kabaca anlatayım, siz de başkasına anlatırken isim ve detaylar eklersiniz gerekirse: Bundan yaklaşık 1.500 yıl önce, yani benim doğumumdan bile önce, Pers Kralı ile Hindistan’ın Racası rekabet halindelermiş. İkisi de yek diğerinden üstün olduğunu kanıtlamaya çalışırmış. Bildiğin ego savaşı. Bir gün Pers Kralına, bu ezeli rakibinden bir hediye ulaştırılmış. Hediyenin yanısıra bir de not. “Saygıdeğer Hükümdar, size gönderdiğim bu oyuna satranç denir. Bu oyunu biz Hintliler icat etmiş bulunmaktayız. Satranç hayata benzer; başarılı olmak için düzenli, zeki ve bir o kadar da ilerdeki hamleleri düşünecek denli öngörülü olmak gerekir.” Bu mesajı alan Pers Kralı deliye dönmüş ve hemen akil adamlarını toplayıp bir oyun icat etmelerini istemiş. Sonunda belli bir süre sonra oyun bulunmuş: Tavla. Pers Kralı tavlayı büyük bir gururla Hindistan’a gönderirken bir not eklemeyi unutmamış: “Saygıdeğer Hükümdar, çok isabetli olarak tespit ettiğiniz gibi hayatta başarılı olmak için düzenli, zeki ve bir o kadar da öngörülü olmak gerekir ama hayatta insana şans da lazım.”

Bu aralar “Düşeş attım yek geldi” tadında yaşayan sayısız zeki, düzenli, öngörülü ve hatta çok çalışkan insanımız makus talihlerine serzenişte bulunuyorlar. Neden bizi de Yeni Zelanda’nın eski başbakanı Jacinda Ardern gibi biri yönetmiyor? Neden etrafımızda sürekli bir savaş var? Neden herkesle sürekli didişiyoruz? Neden yurtdışına turist olarak gitmek için bile donumuzun rengine kadar inceliyorlar? Neden? Neden? Neden?

Bize şans Atatürk’le geldi zaten. Devamı bizim elimizdeydi ama biz politika alanının tekten seçmeli bir sınava dönüşmesine seyirci kaldık. Soru şu: “Halkın medya, eğitim ve baskıyla beyninin yıkandığı, özgür bireyler olan vatandaşların yerini sadakaya avuç açan ümmetin aldığı ve her boşlukta kafatasçılığa varan bir milliyetçiliğin pompalandığı bir ülkede aşağıdakilerden hangi aday herhangi bir seçimi kazanabilir?”

Oysa çoktan seçmeli sınavlarda “yukardakilerden hiçbiri” seçeneği bulunur. Bunu işaretlediğinizde istediğiniz okulu kazanamayabilirsiniz ama en azından sınav salonundan başı dik çıkarsınız.

Bir süredir dizüstü bilgisayarımı bir çıkartma süslüyor. Çıkartmada “yanlış yoldayım / ama yol nasıl güzel” yazıyor. Kişisel çıkar sağlamadığımız ve bize yanlış olduğu söylenen diğer seçenekler gibi…