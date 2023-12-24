Haydi Türkiyem ileri!!! Dur, şimdi değil!!!

Yeni Çağ gazetesinde çıkan bir habere göre dünya IQ (zekâ katsayısı) ortalamasında cennet ülkemizin necip halkı 89 IQ ile 100 ülke arasında 49. sırada çıkmış. Bu haberi Fatih Altaylı’nın YouTube programında duydum. Bilime gönül vermiş sayın Altaylı da buna biraz çattı. Her zeki ve öngörülü aydın gibi aynı soruyu sordu: Neye göre, kime göre? Bu soruya bayılıyorum. Düşünsenize, doktor geliyor ve eşinizin kanser olduğunu söylüyor ve siz bu soruyu soruyorsunuz.

Ben bu haberi duyunca açıkçası üzüldüm çünkü normal zekâ olarak kabul edilen IQ katsayısı 90 ile 109 arası kabul edilir. Biz bu sonuçla, halihazırda “durgun” zekalı kategorisine giriyoruz demektir. İçimden yıllardır bizleri hödükleştirmeye çalışan, eğitim sistemiyle olan şuncağız zekamızı da gerileten, ülke halkının doğru düzgün beslemesine imkân vermeyip başta çocuklarımızın zihinsel gelişimine ket vuran bir politika yürüten yetkin olmayan yetkililere sövüp sayacakken birden aklıma bir soru geldi: Ülkemiz hangi 100 ülke arasında 49. sırada? Malum, dünya yüzden büyüktür. Gerçi matematikle arası kötü olanlar beşe kadarki bölümü biliyor ama olsun. Zaten insanlar üçe ayrılır; sayı saymayı bilenler ve bilmeyenler.

Hummalı bir çalışma sonrası bir dakika dört saniye içinde haberin kaynağına ulaştım. Önce iyi haberi vereyim; haber uydurma. Sonra da kötü haberi vereyim; durum daha kötü. En sonunda da en kötü haberi vereyim; dünyanın genel durumu bizden beter. Meğer Yeni Çağ gazetesi TÜİK taklidi yapıyormuş.

BİBER GERÇEKTİR

Gerçek durum aynen şöyle: World Population Review diye dünya nüfusu üzerine inceleme yapan bağımsız bir kuruluş var. Bu arkadaşlar her yıl farklı demografik göstergeler üzerine dünyanın 199 ülkesinde araştırma yapıyor ve sonuçları paylaşıyor. Bahsi geçen IQ konusunda ise 2023 verilerine göre Türkiye 86.8 katsayıyla 77. sırada. Yani söylenenden de daha düşük. Üstelik geçen sene bu oran 86.3 imiş ve biz 79. sıradaymışız. Bu hızla ilerlersek 2071’den önce en başa otururuz. Biraz daha cami, biraz daha kaçak Kuran kursuyla bu iş olacak galiba; bir de evrim teorisini müfredattan tamamen çıkarıp Boğaziçi, ODTÜ gibi anarşik yuvası üniversiteleri kapatıp vakıflara tahsis edersek tadından yenmez. “Haydi Türkiyem İleri” demem boşuna değil arkadaşlar. Benim felaket diye adlandırdığım durum ise dünya ortalamasının 82.3 olması. Bu bize dünyayı bu hale nasıl getirdiğimizi açıklıyor sanırım.

Şimdi gelelim bir başka kaygı veren duruma… Dünyada ortalama katsayı artışı ortalama bir puan ama bizim artışımız bunun yarısı. Yine aynı kaynağı biraz daha deşince bizim ilerlememizdeki yavaşlama (ya da ortalamanın altında kalma) durumunun son 5-6 yıldır sürdüğünü görüyoruz. Uzun lafın kısası, zamanı ve ilerlemeyi yakalayamıyoruz. Yakında “Komşunun oğlu üniversitede birinci tercihini kazanmış hem de çocuğa burs vermişler. Sen hala o kanepede pinekle” denilen bir hale düşmekten korkuyorum.

“Tabii zekâ, akıl falan güzel de önemli olan iç huzurudur usta” diyenlerdenseniz Nepal’e taşınmanızı öneririm. Adamları ortalaması 43 ama oradaki huzur kimsede yok. Yok değilseniz, en azından ülkemizde bazı şeyler neden yaşanıyor sorusuna bir parça açıklık getirmiştir bu istatistik.

Listenin en başlarında Japonya, Singapur gibi ülkeler var. Geçenlerde dünyada en geçerli ve en güçlü pasaportlar sıralamasına bakmıştım. Tesadüf o ki yine aynı ülkelerin pasaportları en güçlüler arasında çıkmıştı. Bu listede biz 81. sıradaydık. Alın size basit bir sonuç. Nihayetinde dünya ortalamasının bir çıt üstündeyiz. Öte yandan, bizimle aynı seviyede olan ülkeler Dominik Cumhuriyeti, Karadağ, Bahamalar, Sri Lanka, falan.

Eğer bir ülkede bir muhalif parti başkanı mütemadiyen muhalefete saldırıyorsa, birileri sürekli kitleler halinde göz göre göre dolandırılabiliyorsa, çoğunluğun yanlış ve taraflı politikalardan dolayı artık değişime hazır ve arzulu olduğu bir dönemde neredeyse tüm muhalefet bula bula en zayıf adayı buluyorsa, yüz yıla yakın süren Celali isyanlarından beri Doğu Anadolu’ya hala aynı mezhep diretilmeye devam ediliyorsa, sebep sonuç ilişkisini bile karıştıran ve artık prompterda yazılmadığı sürece konuşamayan bir kişi ülkenin en teveccüh gören politikacısıysa, gençlerin ve yüksek eğitimli kitlenin büyük bölümü yurtdışına kapağı atmaya çalışıyorsa, ülkede her dakika önlenebilecek bir kazada can kaybı yaşanıyorsa, şaşırmamak lazım. Politikacılara kızalım tamam, sisteme isyan edelim tamam, haksızlığa baş kaldıralım tamam ama bunları yapanları bu yetkilere kavuşturan bizleriz. Kıt demesek bile “durgun” zekamızı zorlayıp çocuklarımızın, gençlerimizin bize benzememesine çalışmanın zamanıdır.

Ben açıkçası, zekamla kitleleri etkileyeceğim, baş tacı yapılacağım bir yol buldum kendime; Nepal’e taşınıyorum.