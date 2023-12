Ah Hababam, vah Hababam

Sonra dedim ki, “Hababam mı seyretsek?”. Başıyla onayladı. Canımız çok sıkkındı. Hayata ve getirdiklerine içerliyorduk. İçimiz kararmış, takatimiz tükenmiş, mecalimiz kalmamıştı. Sağdan soldan gelen darbelerle sarsılmıştık. Maddi sıkıntı çekiyor, iş bulamıyorduk. PKK gene saldırmıştı ve televizyonda şehitlerimizin isimlerine fotoğrafları eşlik ediyordu. Her birinin öyküsüyle dertleniyor, her birinin geride bıraktığıyla ağlıyorduk. Tepedekiler her zaman olduğu gibi intikam çığlıkları atıyor ve adeta gelecek yeni şehitlerin haberini önceden veriyorlardı. Sokakta aylardır süren bakım çalışmasının gürültüsü odayı doldurdu. Bu çalışmanın bize mirası doğalgazın zırt pırt kesilmesiydi. Aşağıdaki komşunun karısının gizlice gönderdiği kurabiyeler sehpanın üstündeydi; geçen akşam insan azmanı kocası onu dövmesin diye araya girip köteği biz yediğimiz için zaar. O kurabiyelere dokunmak içimizden gelmiyordu. Ne zamandan beri olması gerekeni yapanların mükâfatlandırıldığını hesaplamaya çalıştık, bulamadık. Bari film seyrederken içelim diye mutfağa çay demlemeye gidince, şimdi zırt mı pırt mı hangisi olduğunu tam bilemediğim bir şekilde gazın kesik olduğunu fark ettim. Bari bir soda alayım diye buzdolabını açtığımda daha dün aldığım “taze” domateslerin çürümüş olduğunu gördüm. Kafamı buzdolabının kapısına dayadım. Mutsuzdum ulan, çok mutsuzdum…

Garanti süresi bitmesine rağmen taksitleri devam eden bilgisayarı televizyona bağladım ve Hababam’ı seyretmeye başladık. Bizi kendimize getirir, dostluğu, insanlığı, sevinci, umudu içimizde tekrar yeşertir diye umuyorduk. Bugüne kadar ne zaman ruhumuz daralsa bir veya birkaç Hababam attırıp kendimize gelirdik. Melih Kibar’ın bestesi önce yavaş sonra hızlı sonra tekrar yavaş ve birden tekrar hızlanıyordu. Dramatik anlarda yavaş çalınan ve bize hüzün veren beste, hızlanınca notalar değişmemesine rağmen bize coşku ve neşe veriyordu. Arkadaşım bana dönüp “Tıpkı hayatımız gibi” dedi. Ben çıtayı yükselttim: “Bu bizim hayatımız ve hatta belki de hayatın kendisi.” Aslında zaman sabit akıyor ama akışta karşımıza çıkan etkilerle bir aşağı bir yukarı savruluyorduk.

Aklıma “Cılk” adlı romanda yazdığım bir paragraf geldi:

“Nihayetinde hayat, bir uzun yol kaptanı gibi, biz dalgaları seyrediyor. Kimimiz hırçın, kimimiz köpüklü, kimimiz dümdüz...

Onun umurunda bile değiliz, zaman aktıkça.”

*****

Emeklilere zam yapılacakmış…. Hızlı müzik. Zam enflasyonun altında, sadaka seviyesinde verilecekmiş… Yavaş müzik.

Anayasa Mahkemesi Can Atalay’ın serbest bırakılmasına karar vermiş…. Hızlı müzik. Yargıtay bu kararı kabul etmemiş… Yavaş müzik. Anayasa Mahkemesi serbestlik kararını yinelemiş… Hızlı müzik. Tüm diğer yargı organları olayı sürüncemede bırakmaya yeminli gibi davranıyor… Yavaş müzik.

Yabancı sermaye ülkeye girmeye başlamış… Hızlı müzik. Meğer kar eden devlet işletmelerini hortumlamaya gelmişler… Yavaş müzik.

Yaz geldi… Hızlı müzik. Susuzluk ve orman yangınları baş gösterdi… Yavaş müzik.

Bu böyle sürüp gidiyor… Hababam’dan farklı olarak temponun yeri değişik biçimde maalesef. Oysaki “Mahmut Hoca kalp krizi geçirdi… Yavaş müzik. Mahmut Hoca iyileşti… Hızlı müzik.” olmalıydı. Tıpkı Hababam gibi sonunda bir eğlence düzenleyip herkesin herkese anlayış gösterdiği, birlikteliğin (başarının değil) kutsandığı, içimizdeki sevginin dışa vurulduğu bir sona ulaşsaydık keşke. Olmadı, olmuyor…

Olsun istiyorsak, müziğin akışını değiştirmemiz gerekiyor. Öncelikle bencillik, hırs, fırsatçılık, umursamazlık, anlayışsızlık, kibir, ön yargı gibi fazla yüklerimizden kurtulup bir rahatlayalım. Sonrasında etrafımıza bakmaya, baktığımızı görmeye ve gördüğümüzü anlamaya çalışalım. Görüş alanı netleştikçe yokuşun başından üzerimize gelen frenleri patlamış kamyonu daha erken fark edebiliriz. Biz görmesek bile, karşılıklı güven ve saygı gösterdiğimiz ve birlikte eğlenebildiğimiz birileri bizi uyaracaktır.

Akıntıya karşı yüzmek zordur, motivasyon ve azim gerektirir. Hedefiniz sizi motive ediyorsa ve umudunuz, arzunuz akıntıdan daha güçlüyse yüzmeye devam edersiniz. Sonuçta yaşamak da bir yolculuk gibidir, varmaklar -kimi zaman- bir köşede vestiyer.

*****

Seyrettiğimiz film bitti. Fonda yazılar akarken telefonum çaldı. Telefondaki kalın sesli kadın iki hafta önce arkadaşımla iş başvurusu yaptığımız firmanın ikimizi de görüşmeye çağırdığı haberini verdi… Hızlı müzik!