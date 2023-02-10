İngiltere’den uzanan dayanışma eli: Turkey Mozaik Foundation

Turkey Mozaik Foundation (TMF), Londra’da yaşayan Burak Atalay, Nilüfer Atalay, Oya Tabağ Karadoğan, Yalın Karadoğan, Yörük İlhan Kurtaran, Ergem Şenyuva Tohumcu, İpek Gürol Urgancı ve Cemil Urgancı tarafından kurulmuş olan bir yardım yardımlaşma kurumu. Yaşadığımız bu deprem felaketinde başlattıkları yardım kampanyası ile kurulan olağanüstü dayanışmayla hepimize güç veriyorlar.

Misyonlarını, ‘Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını bağışçılar ve taban örgütleri arasında köprü görevi görerek desteklemek’ olarak tanımlayan TMF, hükümet dışı ve siyasi olarak bağlantısız olduklarını belirten bir yardım kurumu. Topladıkları bağışların nasıl değerlendirildiği konusunda ise son derece şeffaflar.

Başlattıkları yardım kampanyasıyla toplanan bağış, bugün itibarıyla 875 bin GBP’u geçmiş durumda. Çalışmalarını günlük olarak bağış sayfasında raporlayan TMF, kampanyanın ikinci gününde toplanan paranın 45 bin GBP’luk bölümünü TOKTUT, İhtiyaç Haritası ve AKUT’a yönlendirildi.

9 Şubat günü ise Hayata Destek Derneği’ne 100 bin GBP göndererek bölge için kritik öneme sahip temiz içme suyu temimine destek verdiklerini açıkladılar. Bölgeye temiz suyun sağlanmış olması salgın hastalık riskinin azaltılması konusunda kritik rol oynuyor. Bu bağış sayesinde Antakya’nın 12 mahallesine her biri 5 tonluk su depoları tedarik ediliyor. Su tankları Antakya’ya ulaştı. Buna ek olarak hane başına 8000 yeniden kullanılabilir su kabı dağıtarak hayatta kalanların su ihtiyacını karşılarken, tek kulanımlık pet şişelerin önüne geçerek çevredeki plastik kullanımı da aza indirmeyi hedefliyorlar.

Instagramda kurulu sosyal medyalarında (@turkeymozaik) bugün tankların bölgeye ulaşmasını görüntülerle paylaştılar. Geçtiğimiz günlerde TMF kurucularından Nilüfer Atalay BBC haber saatine konuk olarak çalışmalarından bahsetti. Giderek desteklenen Turkey Mozaik Foundation’ın son destekçilerinden biri de Alex de Souza.

Turkey Mozaik Foundation’ın bağış sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilir, yurtdışında yaşayan tanıdıklarınıza ileterek kampanyanın yaygınlaştırılmasına destek verebilirsiniz:

https://www.justgiving.com/campaign/kahramanmarasearthquake

KAMPANYA GÜNLÜĞÜ

6 ŞUBAT 2023

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17'de (01:17 GMT) Gaziantep/Kahramanmaraş illerini vuran ve Türkiye'nin güneyinde en az 10 ili etkileyen 7,8 büyüklüğündeki büyük bir deprem haberinin derin üzüntüsü içindeyiz. Depremi, en büyüğü 7,5 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı izledi.

Bu trajik olayın akıbeti hâlâ değerlendirilirken, bölgeyi sürekli olarak şiddetli ve artçı depremlerle vururken binlerce binanın yıkıldığını ve ölü sayısının arttığını biliyoruz. Bölge ayrıca, hayatta kalanlar ve kurtarma ekipleri için ek zorluklar oluşturan kış hava koşullarından da etkilenmektedir. Yakınlarını kaybeden veya depremden etkilenenlerin acılarını paylaşıyor, yürekten başsağlığı diliyoruz.

Türkiye, uluslararası bir yardım çağrısını da içeren 4. seviye bir alarm yayınladı. Büyük depremin vurduğu bölgelere yardım etmek için gıda, barınak, su ve ilaç şeklinde acil yardım sağlamak için birçok kuruluş seferber oldu.

Depremzedelere acil yardım ve orta ila uzun vadeli şifa sağlamak için sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için Kahramanmaraş Deprem Acil Yardım Fonu'nu başlatıyoruz.

2020 yılında İzmir Depremi, Elazığ Depremi ve Mülteci Yardım Fonları aracılığıyla AKUT, Hayata Destek, İhtiyaç Haritası ve Temel İhtiyaç Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına 60.000 GBP'den fazla yardım topladık.

Kampanyamıza cömert katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Güncellemeler ile sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

9 ŞUBAT 2023 GÜNCELLEMESİ

Dördüncü gününde Kahramanmaraş Deprem Acil Yardım Fonumuz sizlerin bağışlarıyla 750.000 GBP'yi aştı. Muhteşem destekçilerimizin her birine benzeri görülmemiş dayanışmaları için minnettarız.

Bugün fonların yeni hibe sahibini duyuruyoruz: Hayata Destek Derneği'ne 100.000 GBP sağlıyoruz.

Hayata Destek Derneği (HDD), Hatay Antakya'da hayatta kalanlara hijyen açısından kritik öneme sahip temiz içme suyu temin edecek. HDD, Antakya'nın 12 mahallesinde her biri 5 tonluk su depoları tedarik edecek, nakledecek ve kuracak. Buna ek olarak hane başına 8.000 yeniden kullanılabilir su kabı dağıtarak hayatta kalanların su kullanımını sağlayıp, tek kullanımlık plastik kullanımını en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Bizi takip etmeye devam edin, bağışlarınızın hayatta kalanların yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmak için nasıl kullanıldığına dair yeni bağışları ve güncellemeleri duyurmaya devam edeceğiz. Lütfen duyurun ve kampanya sayfasını paylaşın. Desteğin için teşekkürler.

7 ŞUBAT 2023 GÜNCELLEMESİ

Dün Kahramanmaraş Deprem Acil Yardım Fonumuzun lansmanını takiben İngiltere'deki ve yurtdışındaki destekçi topluluğumuzdan gelen yoğun ilgi üzerine hepimizi çok mutlu etti.

Türkiye'de kurtarma çalışmalarında deneyimli ve hayatta kalanlara acil yardım sağlamak için sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçtik. İlk grubumuzda, aşağıdaki 3 kuruluşun acil kurtarma ve yardım çalışmaları için 45.000 GBP sağlıyoruz:

- İhtiyaç Haritası (İhtiyaç Haritası)

- TOKTUT (Toktutmak Elimizde Derneği - TOKTUT)

- AKUT Arama Kurtarma Derneği (Arama Kurtarma Derneği - AKUT)

İhtiyaç Haritası, kamu kurumlarıyla koordineli olarak saha çalışması yaparak sahada ihtiyaçları tespit edecek ve acil ihtiyaçları (kışlık giysi, ısıtıcı, battaniye, hijyenik ped, çocuk bezi, temiz su, çadır) hayatta kalanlara ulaştıracaktır.

TOKTUT, ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak hayatta kalanlara hazır yemek içeren acil gıda paketlerini ulaştıracak.

AKUT, hibe desteğini depremden etkilenen bölgede arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak acil ekipman ihtiyaçları için kullanacak.

Önümüzdeki günlerde, diğer kuruluşların çalışmalarını desteklemek için daha fazla fon serbest bırakılacak. Güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin ve lütfen haberi yayın. Desteğin için teşekkürler!