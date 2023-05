İnce Memed’in İzinde…

İnce Memed Torosların aslanı, Yaşar Kemal’in kahramanı, Hatçe’nin yavuklusu, Topal Ali’nin vicdanen borçlu olduğu bir yiğit…

Yaşar Kemal Çukurova’da ve Toros dağlarında İnce Memed’in kahramanlıklarını derlemek için çok mücadele etti. Köy köy, kasaba kasaba dolaştı Çukurova’da…

İnce Memed’in Cabbar ile birlikte, Aktozlu Köyü’nde Abdi Ağa’nın kaldığı evi ateşe verişi, Abdi Ağa’nın evden yorganın içerisinde çıkarılışı, Topal Ali’nin İnce Memed’i Torosların sarp kayalıklarında iz sürerek arayışı, Anavarzası, Ceyhan Nehrinin bükü, Cihanbekirlisi, Sumbası, Çiçeklideresi, Tuvarası, hafızalarımıza mıh gibi çakıldı.

…

Abdi Ağa’nın kaldığı evin ateşe verilmesi sonrasında İnce Memed’in jandarma ve köylülerden kurtulmak için yaptığı türlü manevralar kitabın en heyecanlı yeriydi.

Topal Ali, Abdi Ağa için İnce Memed’in izini sürmüş ve onu bulmuştu. Sonrasında ise İnce Memed için Abdi Ağa’nın izini sürmüş ve onu Aktozlu Köyü’ne getirmişti. İşte romanın en can alıcı olayları da Aktozlu Köyü’nde yaşanmıştı. Topal Ali Çukurova’nın en meşhur iz süren adamıydı. Onun başka bir gözü daha vardı. Yüz kişinin görmediğini Topal Ali görürdü…

Topal Ali Yaşar Kemal’in de yakın dostuydu. Gün gelecek Topal Ali, Yaşar Kemal için de iz sürecekti. Abdi Ağa için, İnce Memed için iz süren Topal Ali’nin Yaşar Kemal için de iz süreceği kimin aklına gelirdi.

…

Kadirli’de arzuhalcilik, derleme yapan ve roman denemeleri yazan Yaşar Kemal’in başı beladan kurtulmazdı. Çukurova’da o dönemde çeltik ekiliyordu. Yaşar Kemal’de çeltik tarlalarında ırgatlık yapmaktaydı. Çeltik ağaları ile mücadele etmesi nedeniyle başı da beladan kurtulmazdı. Çeltik ırgatlarına sahip çıkması, onların yevmiyelerinin düşük olduğunu ifade etmesi nedeniyle hakkında tahkikat başlatıldı. Bunu duyan Yaşar Kemal, soluğu İnce Memed romanının başkahramanı, yakın dostu Topal Ali’nin yanında aldı. Topal Ali’yi komşusunun evinde buldu. Bu arada jandarmalar ve kim olduğu bilinmeyen sivil insanlar köyün içerisinde Yaşar Kemal’i arıyorlardı. Topal Ali Yaşar Kemal’i kendi evine götürmedi, o gece komşusunun evinde sakladı. Topal Ali her zamanki ustalığı ile gece boyunca Kör Kemal’i nereye götürmesi gerektiğini düşündü. Sabaha karşı Azaplı’dan yola çıktılar. Öğleden sonra Binboğa’ya vardılar. Gara Dede Ali’yi buldular. Gara Dede Ali’den durumun kötü olduğunu Yaşar Kemal’in jandarmalar tarafından her yerde arandığını öğrendiler. Jandarmalar her tarafta yol kesmişti. Topal Ali ve Gara Dede, Ali Yaşar Kemal’i İstanbul’a gitmesi için ikna etmeye çalıştılar. Uzun uğraşlar sonunda Yaşar Kemal bu fikre kabul etti. Gara Dede Ali, İnce Memed’in akrabası, köylüsü ve Binboğa’nın aslanıydı. Torosları en az İnce Memed kadar iyi bilirdi. O gece plan kuruldu. Sabaha karşı Topal Ali ve Yaşar Kemal yola koyuldu.

…

Bir zamanlar İnce Memed’in, Abdi Ağa’nın izini süren Topal Ali bu defa İnce Memed’in babası Yaşar Kemal’i kurtarmak için iz sürecekti. Binboğa’dan Sumbas’a, Sumbas’tan Azaplı’ya, Azaplı’dan Aktozlu’ya kadar tarlaların içinden çetin bir güzergahtan ilerlediler. Geceyi Aktozlu Köyü’nde geçirdiler. Aktozlu Köyü İnce Memed’in, Abdi Ağa’nın kaldığı evi ateşe verdiği yerdi. O gece İnce Memed’i, Abdi Ağa’yı uzun uzun konuştular…

….

Anavarza’nın arkasından, Ceyhan Nehri’nin bükünü dolandıktan sonra ikinci gün Ceyhan’a vardılar. Yorgunluk yüzlerine yansımıştı. Gün ağarırken bir kahvede beklemeye başladılar. Öğleden sonra İstanbul’a tren bileti almak için istasyona doğru yol aldılar. Tren garının önünde jandarmalar nöbet tutmaktaydı. Zar zor gişeye ulaştılar. İkisinin cebinden çıkan para bir İstanbul biletine yetmemişti.

…

Topal Ali, “Sen meraklanma ben bir tanıdık bulur borç alırım” diyerek Yaşar Kemal’in yanından ayrıldı. Ancak çarşıda hiç tanıdığa rast gelemedi. Terzi Halil İbrahim geldi aklına... Halil İbrahim, Topal Ali’nin eski dostu, can yoldaşıydı… Yaşar Kemal ile birlikte onun dükkanına gittiler. Terzi Halil İbrahim’i çok yoğun bir çalışma içerinde buldular. Müşterilerin biri gelip biri gidiyordu. Akşam olmuş ancak hala para isteyememişlerdi. Topal Ali dayanamadı ve “Halil İbrahim bizim senden bir isteğimiz olacak” dedi. “Emrin olur Ali abi, ne istersen hemen halledeyim” dedi, terzi Halil İbrahim.

Topal Ali, “Kör Kemal’i İstanbul’a göndereceğiz, ancak bilet alacak kadar paramız yok. Senden borç almaya geldik” dedi

Terzi Halil İbrahim cebinden bir tomar para çıkardı ve bilet parasının çok daha fazlasını Topal Ali’ye uzattı. Borç morç yok abi dedi…

…

Hava kararmış trenin kalkış saati yaklaşmıştı. Topal Ali gişeye gidip bileti alıp Yaşar Kemal’e getirdi. Artık ayrılık vakti gelmişti.

Ceyhan tren garında hüzünlü bir vedalaşma gerçekleşti. İnce Memed’in babası ve can yoldaşı bir daha kavuşmamak üzere ayrıldılar. Bu defa Kör Kemal, Anavarza kayalıklarını aşmış, Ceyhan Nehri’nin bükünü dolaşmış, Aktozlu Köyü’nde jandarmalardan kaçmış ve Ceyhan’a ulaşmıştı. Kara tren hareket etmeye başladığında Topal Ali’nin İnce Memed’i getirdiği Aktozlu Köyü’nde, yıllar sonra kendisinin de jandarmalardan kaçmış olması geldi buğulu gözlerinin önüne…

O gür sesli, koca çınarın Çukurova macerası bitmiş, İnce Memed’in ağıdını mırıldanarak (Ağca Dağın namlı garı, yatar parlayı parlayı, İnce Memed can veriyor, alnı terleyi terleyi)

Azaplı’dan Binboğa’ya, Topal Ali’den Gara Dede Ali’ye tüm dostlarını geride bırakmış ve yeni bir maceraya doğru yol almaya başlamıştı…