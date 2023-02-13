Enkazı büyütmeyin

Deprem bölgesinde 12 bin 746 okul, bu okullarda 3 milyon 920 bin 363 öğrenci, 197 bin 838 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen bulunuyor.

Toplum olarak ilk feda ettiğimiz alan eğitim oluyor. Eğitimsizliğimizin sonucunu çok acı bir şekilde yaşıyoruz. 2019 yılından bu yana önce salgın sonra deprem nedeniyle neredeyse uzaktan eğitim yapılıyor. 2019 yılında üniversiteye giren çocuklarımız sadece 1,5 yıl yüz yüze eğitim almış olacaklar. Yaşadığımız deprem eğitimin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarsa da ülkeyi yönetenler bunun farkında değil. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi yüzbinlerce eğitimsiz müteahhitin olduğu ülkemizde yeni eğitimsiz müteahhitler yaratacak. Uygulamalı eğitim görmeyen mühendis, mimar, doktor, öğretmen ortaya çıkaracak. Tüm eğitim kademelerinde deprem bölgesi de dahil yüz yüze eğitime derhal başlanmalı. Konteynır okullar kurulmalı ve devlet tüm gücü ile çocuklarımıza sahip çıkmalıdır. Aksi halde önümüzdeki yıllarda yine eğitimsizliğimizin acısı karşımıza çıkacaktır. Kamu misafirhaneleri, oteller boş dururken neden yurtlara göz dikiliyor? Gençlerimizin geleceğini kendi ellerimizle yok ediyoruz.

Deprem bölgesine acil olarak sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve rehber öğretmenler görevlendirilmeli. Çocuklarımızın biran önce normal koşullarda yaşayacak ortamlara ihtiyacı var. Gecikmeden bu adım atılmalı.

Öte yandan çocuklarımızı sıralamaktan başka hiçbir işe yaramayan LGS derhal kaldırılmalı. Eğitim sisteminde çocuklarımızın ilgi, istek ve yeteneklerini öne çıkaracak programlar uygulanmalı. Bunu yapmadığımız sürece akademik ve sosyal başarı sağlanamaz. Okul çocuklarımızın stresten uzaklaştığı eğlenceli alanlar olmalı. Okul sadece eğitim-öğretim yeri değil hem öğrenciler hem de öğretmenler için adeta bir terapi merkezidir. Sosyalleşerek, paylaşarak, acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın, birlikten kuvvet doğar ilkesinin önemini yaparak yaşayarak öğrenme yeridir.

Ayrıca bu eğitim öğretim yılında okulların kapalı olduğu günlerin telafisi yaz aylarında yapılmalı. Aksi halde zorunlu eğitimden üniversiteye tüm çocuklarımızda telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkacaktır.

Bu süreçte insanın içini acıtan meseleler de ortaya çıkıyor.

Eski bir başbakan, eski bir bakan ve Milli Eğitim Bakanı’nın olduğu bir fotoğraf kamuoyunun gündemine oturdu. Fotoğrafta Sayın Bakanlar paltoları ve kaşkolları ile poz veriyor. Bu paltolu beylerin hemen önünde montsuz çocuklar…

Bu kare aklıma rahmetli Mahsuni’nin;

“Kimi mebus kimi vali, bize tahsil haramdır,

Dayanamam artık senin bu yalancı pozuna,

Yandık yandık bize okul, bize yol, bize hayat,

Öldük öldük biz açlıktan etme ağam nolur...” dizelerini aklıma getiriyor…

Bu çocuklarımızın üzerine bir haftadır ince ince bir kar yağdığını unutmayın ağam…