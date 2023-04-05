Deprem bölgesinde okulların kontrolü için 99 milyar lazım

Depremin üzerinden tam iki ay geçti. Onlarca farklı hususta tartışmalar yürütüldü. Eğitim alanı bu tartışmaların arasında kayboldu. Depremden bir süre sonra Milli Eğitim Bakanı deprem bölgesinde 20 bin 868 bina bulunduğunu, bunlardan yalnızca 24'ünün yıkıldığını, 83'ünde de ağır hasar olduğunu açıkladı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Mart ayında Kahramanmaraş ve Hatay depremlerine ilişkin bir rapor yayınladı. Bu rapor durumun MEB’in tespitlerinden çok farklı olduğunu ortaya koydu.

ÜLKEDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 21,4’Ü ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 19,1’İ DEPREM BÖLGESİNDE

Rapora göre; Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 56.259 eğitim kurumu bulunuyor. Bu eğitim tesislerinin yaklaşık yüzde 21’i depremin yaşandığı 11 ilde yer alıyor. Deprem bölgesinde 11.699 eğitim kurumu; pansiyon, spor salonu, atölye gibi eklentilerle birlikte toplam 20.340 bağımsız binadan oluşuyor. Türkiye’deki tüm öğrencilerin yüzde 21,4’ü depremin yaşandığı 11 ilde eğitim alırken, öğretmenlerin ise yüzde 19,1’i bölgede görev yapıyor.

Ayrıca yükseköğretim düzeyinde yaklaşık 380 bin öğrenci ile 45 bin akademik ve idari personel bölgedeki 16 üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Bölgedeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısı Türkiye genelindeki toplam öğrenci sayısının yüzde 9’u kadar. Deprem bölgesindeki 11 ilde eğitim gören üniversite öğrencileri ile bölgede ikamet edip 11 il dışındaki illerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin toplamının Türkiye geneli örgün eğitim öğrencileri içerisindeki payı yüzde 18 seviyesinde.

03.03.2023 tarihi itibarıyla bölgedeki MEB’e bağlı 20.340 eğitim binasının 8.162’si tetkik edilebilmiş. Bu binaların 72’si (428 derslik) yıkılmış, 504’ü (3.739 derslik) ağır hasarlı ve acil yıktırılması gereken, 331’i (3.693 derslik) orta hasarlı, 2.533’ü (30.961 derslik) az hasarlı. Bu okulların/kurumların yeniden hizmete açılabilmesi için 39,69 milyar TL’ye (2,11 milyar dolar) ihtiyaç duyuluyor.

OKULLARIN EVLERDEN FARKI YOK

Rapora göre bölgedeki okulların sadece yüzde 40,1’i tetkik edilebilmiş. Bu oranlara göre tamamının tetkik edilmesi durumunda yaklaşık 99,22 milyar liraya ihtiyaç olacak. Milli Eğitim Bakanı bölgedeki okulların durumu ile ilgili pembe bir tablo çizmişti. Ancak durum hiç de öyle değilmiş. Okullarımızın evlerimizden farkı yokmuş.

Hasar bu kadar ağır iken, acil tedbirler alınması gerekirken ortada kısa ve uzun vadeli bir planlama olmadığı görülüyor. İlk feda ettiğimiz alan nedense hep eğitim oluyor. Salgın, deprem derken bir kuşak yok oluyor. MEB ülke genelinde tüm okulların depreme dayanıklılığını yeniden kontrol ederek, tüm okullarımızın derhal güçlendirme ya da yenilemesini yapmalıdır.

Aslında deprem değil bina insanları öldürüyor. Bu bilince ulaşmak için eğitimin vazgeçilmez olduğu ortada iken eğitim alanı neden ikinci, üçüncü plana atılıyor?

DEVLETİN İKİ FARKLI KURUMUNDA FARKLI BÜTÇE

Bugün Türkiye Maarif Vakfı’na 3,49 milyar lira aktarıldı. Kurulduğu yıldan günümüze Maarif Vakfına aktarılan bütçenin toplamı 8,5 milyar liraya yaklaştı. Türkiye Maarif Vakfı öğrenci başına 87,4 bin lira harcama yapıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci başına ne kadar bütçe ayırıyor? Sadece 27,4 bin lira…

Geçtiğimiz hafta Anakara-Çankaya’daki bir okulun öğrencilerine bıçaklı saldırı meydana geldi. Okul bahçesinin dışında dört öğrenci bıçaklandı. Okul binasına girmeye çalışan saldırgan bahçedeki öğretmenler tarafından engellendi.

DEPREMDEN KURTULDU AMA…

Bıçaklanan dört öğrenciden biri öldü. Bu çocuğumuz Kahramanmaraş’taki depremin ardından okumak için Ankara'ya gelen 17 yaşındaki Alperen Palta’ydı…

Okullarda güvenlik görevlisi olmadığı için Alperen hayatını kaybetti…

Alperen büyüyemedi. Büyüyüp de üniversiteye gidemedi.

Depremden kurtuldu ama MEB’in bütçe eksikliğinden kurtulamadı…