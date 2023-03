Cinayeti kör balıkçı gördü

Depremin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmişken ve hala vatandaşlarımız çadır diye inlerken sizler kendi reklamınızı yapmak için kamuyu yüzbinlerce lira zarara uğratarak Gaziantep’teki çadırları Bursa’ya taşıyıp klip çekme peşinde uğraşırken insanlarımız yağmurda karda kışta perişan oldular. Ne için logonuz için. Yere batsın böyle anlayış. Yurtdışından çadır gönderen ülkenin not for sale (satılık değil) logosu bastırıp gönderdiğini gördü bu gözler. Neden bastılar ? Sizler onları da satmayın ya da logo basmayın diye. Çadırlar nerde diye soran olursa “Siz de biraz halden anlayın idare edin ,MEB klip çekimi için hazır olan çadırları Gaziantep’ten dağıtmak yerine Bursa’ya yükleyip gönderdi reklam her şeydir “ mi diyelim sahi ne diyelim ya da siz her zamanki gibi algı, şantaj montaj bizim haricimizdeki herkes her şey yalan mı dediniz yine…

Eğitim İş Sendikasının Bursa Şubesinin gündeme getirdiği çadır skandalı günlerdir ülkemizde tartışmaların en başında yer alıyor. Bu tartışmaların üzerine MEB olaya el koymuş gibi yaptı.

Önce MEB soruşturma başlattı. Ve bu soruşturmayı jet hızı ile tamamladı. Sonrasında da bir açıklama yaparak olaydan sıyrılmaya çalıştı. MEB yaptığı açıklamada özetle; “Çadırların Gaziantep'te üretilerek Bursa'ya getirildiğine dair kanıt bulunamadı!” dedi.

Öncelikle şunu belirtmeliyim, meslek liselerinde çalışan öğretmen ve öğrencilerimizin emeğine sonsuz saygı duyuyorum. Ancak, MEB daha önce çadırları biz üretiyoruz derken bu açıklamada çadırların mesleki ve teknik liselerde üretildiğini söylemiyor. Sadece çadırların hazır olarak satın alındığına dair kanıt bulunamadı, diyor.

Elbette bunu diyecek... Çadırları hazır aldık diyemeyecek...

MEB'İN SIĞINDIĞI GEREKÇELER GERÇEKTEN AKILLARA ZİYAN

Aslında MEB'in yalanlamaya çalıştığı olay şu: Çadırların bez ve metal aksamı ayrı ayrı Gaziantep'ten satın alınıyor. Bunlar Bursa'ya götürülüyor. Demonte haldeki parçaları birleştirip fotoğraflar çekiliyor. MEB logosu basılıyor ve metal aksamla birlikte paketleniyor. Bu şekilde MEB çadır üretmiş oluyor...

Şimdi şunu sormak istiyorum: Geçen hafta bez ve metal aksamlarını paketleyerek deprem bölgesine kendi imkanlarımızla 10 çadır gönderdik. Bu paketi alan depremzede yurttaşlarımız demonte haldeki parçaları birleştirince çadır mı üretmiş oluyor?

MEB’in sığındığı gerekçeler gerçekten akıllara ziyan. Öte yandan yok efendim çadırlara dayanıklılık testi yapılmışmış… Evet -10 derecede ölümü bekleyen yurttaşlarımızın da çok umurundaydı bu dayanıklılık testleri.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yolsuzluk olaylarını duymayan kalmadı. Sağır Sultan bile duydu MEB duyamadı. Aslında duydu ama duymazdan geldi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yaşananlar elbet bir gün ortaya çıkacak. Ancak bu hırsızlığın ve arsızlığın üzerini kapatanlar da mutlaka hesap verecek. Neler mi var Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde? Yaşanmayan olay yok gibi. Şuan onbinlerce insanın cep telefonunda Bursa’da yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük vakalarının belgeleri ve kayıtları dolaşıyor. Ancak bu durum Ankara’daki beylerin umrunda değil. Cinayeti kör balıkçı görüyor, BAKAN görmüyor…

KORKMAYIN

Burada bir sözüm de sendikalara olacak. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yaşanan skandalla ilgili yereldeki sendikacılar açıklama yaparken genel merkezlere baktığımda bir sessizliğin hakim olduğunu görüyorum. Yaşanan bu rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük ve burada yazmayacağım başka olaylara sessiz kalan MEB ve sendika yöneticilerine sesleniyorum...KORKMAYIN!