Bir eğitim sendikası Louis Pasteur’ün emeğine göz dikti!

Louis Pasteur yoksul bir ailenin pek de başarılı öğrencilik yaşantısı olmayan çocuğudur. Zorlukları göğüslemede direnç ve istenç gücüyle dikkat çeker. Ancak ileride büyük bir bilim insanı olacağını gösteren bir belirti de yoktur Pasteur de. Öğretmenlik eğitimi almasına rağmen tüm ilgisinin bilimsel araştırmaya yönelik olduğunu fark eder. Louis Pasteur’ün bir diğer özelliği de kararlı olmasıdır. Üniversitenin ilk haftasında Rektöre kızıyla evlenmek istediğini bir mektupla iletir. Mektubunda, “Saklamama gerek yok. Tümüyle yoksul bir kimseyim. Tek varlığım sağlığım, yürekliliğim ve üniversitedeki işimdir… Geleceğim, şimdiki eğilimim değişmezse, kimyasal araştırmalara adanmış olacaktır. Çalışmalarımdan beklediğim sonucu alırsam, ileride Paris’e yerleşmeyi düşünüyorum. İsteğimi olumlu bulursanız, resmi evlenme önerisi için babam hemen Strasburg’a gelecektir” ifadelerine yer verir. Teklifi olumlu karşılanır ve 1849 yılında Marie Laurent ile evlenir. Bu evlilikten dört çocuğu olur ve üçünü salgın hastalıklardan kaybeder. Bu süreçten sonra bilimsel çalışmalarına hız veren Pasteur hayvanlar üzerinde denediği kuduz aşısını 14 yerinden bir köpek tarafından ısırılan çocukta dener ve çocuğun hayatını kurtarır. Ve Pasteur ismi bilimin öncüleri arasına altın harflerle yazılır.

Yazıyı okumaya başlayan arkadaşlarımız BİR EĞİTİM SENDİKASI ile Louis Pasteur’ün ne ilişkisi var diyeceklerdir. Aslında hiçbir ilişkisi yok ama BİR EĞİTİM SENDİKASININ yöneticileri 1885 yılında Louis Pasteur’ün bulduğu kuduz aşısından bile nemalanma hevesindeler.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığım bir olay ülke olarak içine düştüğümüz durumu aslında çok net ortaya koydu. Paylaşım, yardımlaşma, selamlaşma temel insani görevlerimizdir. Ancak gün geçtikçe bu özelliklerimizi hızla kaybediyoruz. Siyasi ve sendikal hırslarımız gözümüzü kör, kalbimizi taş ediyor.

Bir hafta önce öğretmen arkadaşlarımızdan birini köpek ısırır ve aşı yaptırması gerekir. Öğretmenimiz ilk aşısını zorlu bir mücadele ile bulur. İkinci aşısını tüm çabalara rağmen bulamaz. Okulunda panik ve üzüntü içersinde bu durumu dile getirir. Arkadaşları aşı konusunda yardımcı olmak için bir mücadelenin içerisine girerler. Bu arada okuluna gelen BİR EĞİTİM SENDİKASININ temsilcisi İNSANIN aklına gelmeyecek bir teklifte bulunur. Kendi sendikasına geçmesi halinde kuduz aşısını temin edebileceğini söyler. Öğretmen arkadaşımız KARARLI ve CESUR bir tutumla bu teklifi kabul etmez ve aşıya da ulaşamaz. İşte insanlığın bittiği nokta bu olsa gerek. Bu teklifi yapan kişinin öğretmen olması da ayrıca insanın canını acıtan başka bir durum. Öğretmen arkadaşımızın bizlere ulaşması sonucu olmayan aşı bulundu. Madem aşı vardı, neden öğretmen arkadaşımıza bu aşı yapılmadı? Birilerinin devreye girmesi mi gerekiyordu? Bu durumla karşılaşan her yurttaşa aynı muamele yapılması gerekmiyor muydu?

Louis Pasteur ölümünden önce “Hiç kuşkum yok ki, Bilim ve Barış cehalet ve savaşı yok edecektir. Ulusların yıkmak, yok etmek için değil, yaşamı yüceltmek için birleşeceğine, geleceğimizi bu yolda, uğraş verenlere borçlu olacağımıza inanıyorum” sözleri ile yaşam felsefesini özetlemiştir. 130 yıl önce Pasteur’ün tespitlerini günümüzde göremeyen cehalet, hırs, kin ve nefretle yol yürümeye çalışan sözde eğitimcilere seslenmek istiyorum; yanlış yoldasınız.

Bizim sendikaya geçersen kuduz aşısını buluruz teklifini yapan, insanları ayrıştıran, 138 yıl önce kuduz aşısını bulan Pasteur’un bile emeğine göz diken sendikacıyı da kalbimize yazdık. Bu teklifi reddeden KAHRAMAN öğretmen arkadaşımızda gönlümüze taht kurdu. Louis Pasteur’ün tüm insanlığa miras bıraktığı kuduz aşısından bile nemalanmaya çalışmak tükenmişliğin göstergesidir. Sendikal yaşamda emek mücadelesinde görülmemiş duyulmamış bir olaydır bu mesele. Geçtiğimiz günlerde bavul dağıtan sendikanın, artık tarihin tozlu raflarına doğru hızla yol almaya başladığının göstergesidir Louis Pasteur olayı.