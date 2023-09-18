Ali Taştan yazdı: Yusuf Tekin’in mülakat ısrarının nedeni ne? Bakanlığa mülakatı getiren kişi binlerce kişinin hakkını nasıl yedi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TV kanallarına çıkıp mülakatın detaylarını anlatıyor. Ayrıca “vicdanlı ve inançlı olduğu için kimsenin hakkının yenmeyeceğini” ifade ediyor.

Yusuf Tekin’in açıklamalarını hayretle izliyorum. Şimdi Sayın Bakanın müsteşarlığı dönemine bir göz atalım.

MÜLAKATI KENDİSİ GETİRDİ

Öğretmenlere mülakat ne zaman getirildi? Müsteşar Yusuf Tekin döneminde…

27 Temmuz 2016 yılında sayın bakanın müsteşarlığı döneminde. 668 sayılı KHK ile sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımlarında mülakat uygulamasına geçildi.

KENDİ YAPTIĞINI BOZUYOR

Bakan Tekin, KPSS puanının atanmaya hiçbir etkisinin olmadığını yeni sistemde, KPSS ve mülakatın yarı yarıya etkili olacağını söyledi.

KPSS puanını yok sayıp sadece mülakat puanına dayalı atama sistemini başlatan kim? Müsteşar Yusuf Tekin…

90 ÜSTÜ PUAN ALAN ÖĞRETMENLER MÜLAKATTA ELENDİ, YARGI KARARI UYGULANMADI

Ayrıca Müsteşar Yusuf Tekin döneminde; Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatında Şube Müdürü olarak görev yapacakların belirlenmesi için 29 Aralık 2013’te Görevde Yükseltme Sınavı yaptı. Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alan 5 bin 913 aday için 10-28 Şubat 2014’te MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı yapıldı.

Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan ve başarılı sayılan 3 bin 287 aday arasından 1709 kişinin ataması, puan üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Ancak yapılan atamalarda sadece sözlü sınavın dikkate alındığını ve bunun objektif olmadığını savunan, sözlü sınavda 70 ve üzerine puan aldıkları halde başarısız sayıldıkları gerekçesiyle tercihte bulunamayan ve atanamayan bazı adaylar mahkemeye başvurdu. Bazı eğitim sendikaları tarafından ve bireysel olarak açılan davaların ardından Danıştay 5’inci Dairesi ve Danıştay 2’nci Dairesi sadece sözlü puana dayalı atamaların hakkaniyete aykırı olduğuna karar verdi. Ancak yargı kararları uygulanmadı. 93-95 puan alan öğretmenlerin mülakat puanları düşük tutuldu ve yandaşlığa göre bir sıralama yapıldı.

HANİ VİCDAN HANİ İNANÇ

1709 Şube Müdürü alımındaki mülakat ve sadece mülakata dayalı atama kimin döneminde yapıldı? Tabii ki Müsteşar Yusuf Tekin döneminde… Yargı kararlarını kim uygulamadı? Tabii ki Müsteşar Yusuf Tekin… Hani vicdan, hani inanç…

BİLAL ERDOĞAN’IN TANIMINA UYGUN ÖĞRETMEN Mİ ALINACAK?

Yusuf Tekin döneminde göreve gelen Şube Müdürlerinin, Öğretmen Alım Komisyonları’nda görev alacağı ve Bilal Erdoğan’ın üstün yeteneği ile yaptığı “öğretmen” tanımına uygun kişilerin alınacağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın koridorlarında konuşulan konuların başında geliyor. CİHANNÜMA, ENSAR, ÖNDER, İLİM YAYMA, TÜGVA, TÜRGEV’in eğitime ne kadar çok müdahil oldukları tüm eğitimciler tarafından biliniyor. Şimdi Yusuf Tekin karma eğitim, ders çizelgelerine dini derslerin eklenmesi gibi uygulamaları ile bu yapılara diyet borcunu ödemeye mi çalışıyor?

MÜLAKATLARDAKİ KEYFİLİKLER

Gelelim mülakat meselesine…

“Mülakatları mülakat gibi yapacağız” diyor Bakan Bey…

Milli Eğitim Bakanlığı branşlar bazında ihtiyacının üç katı kadar öğretmeni sözlü sınava çağırıyor. Ve sözlü sınavdan alınan puan ile atama yapılıyor. Sözlü sınava çağırılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması yapılıyor. Sakıncalı bulunanlara 60’ın altında puan verilerek atanmaları engelleniyor. Komisyonların keyfi uygulamaları neticesinde güvenlik soruşturması temiz olsa bile binlerce öğretmen sözlü puanından 60’ın altında puan verilerek atanmaları engelleniyor. 2016 yılından buyana uygulama defalarca değiştirildi.

En hakkaniyetli süreci Ziya Selçuk yürüttü. Komisyonlara talimat vererek KPSS puanının aynısının verilmesi sağlandı. Ancak Ziya Selçuk döneminde de komisyonlar binlerce öğretmenin hakkını yedi. KPSS birincisinin ataması yapılmadı.

MÜLAKATIN YÜZDE ELLİ ETKİSİ YANDAŞLARI KURTARABİLMEK İÇİN NEDEN KULLANILMASIN?

Yusuf Tekin’in mülakatla ilgili açıklamaları ve uygulamaları sistemin daha adaletsiz bir yere doğru evrilmesine neden olacak. Yusuf Tekin’in döneminde sadece sözlü puanına dayalı olarak atananların çoğu komisyonlarda görev alacak. Ve KPSS’den 95 alan bir öğretmene mülakattan 20-30 puan vererek KPSS puanı düşük olan öğretmenlerin öncelikli atanmaları sağlanabilecek. Mülakatın yüzde elli etkisi yandaşları kurtarabilmek için neden kullanılmasın? Yeşil listeler, kırmızı listeler hazırlanıp komisyonların önüne konulabilir.

Müsteşar Yusuf Tekin döneminde sadece sözlü sınav puanına dayalı atanan şube müdürleri ile ilgili evrakların üzerine kurşun kalemle “yf” ve “yy” notu düşülüyormuş. Bu kısaltmalar “Yusuf’un fedaileri” ve “Yusuf yüzlü” anlamına geliyormuş. Bu notu gören anlayacağını anlayıp ona göre hareket ediyor…

Bakanlıkta atamaların tek şartının yandaşlık olduğunu bilmeyen yok. Bu atamaları yapan Bakanın da kendisine özel çıkarılan ham hum şaralop kanunu ile rektör olduğunu ülkede bilmeyen yok…

Mülakat uygulamasını başlatan, sadece sözlü sınav puanı ile atamayı hayata geçiren, 1709 şube müdürü atamaları ile ilgili mahkeme kararlarını uygulamayan kişinin adil olacağım sözüne inanalım mı?