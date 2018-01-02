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02.01.2018 19:25

Yayladağı kırsalına ateş açıldı: Misliyle karşılık verildi

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Yayladağı kırsalına ateş açıldı: Misliyle karşılık verildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den 2 top mermisi atıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti.

Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.

Bu arada Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.

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