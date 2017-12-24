DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADILadino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile dün Zorlu PSM'de sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Dün doğum günü olan ve 42 yaşına giren Yasmin Levy, yaş gününde İstanbul’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TÜRKİYE'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, İstanbul’da hayranlarıyla buluştu.