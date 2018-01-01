Yaşlılara vefa örneği

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlardaki huzurevlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamalarına katıldı. Eşi Fügen Selvitopu ile birlikte huzurevlerini ziyaret eden Başkan Selvitopu, yaşlılarla birlikte pasta keserek çeşitli hediyeler dağıt

Her yılbaşında Karabağlar’daki huzurevlerinde düzenlenen yeni yıl kutlamalarına katılarak huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayan Başkan Selvtitopu, eşi Fügen Selvitopu ile birlikte yine vefa örneği sergiledi. Selvitopu çiftinin yeni yıl kutlamalarındaki ilk durağı Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi oldu.

Büyüklerimize saygı toplumsal geleneğimizde var

Huzurevinde kalan yaşlılarla yeni yıl pastası kesen ve onlara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Selvitopu, “Bizim toplumsal geleneğimizde büyüklerimizi saymak, sevmek en baştaki görevimiz. Bu tür yerlerin faydası çok büyük. Gönlümüz, insanlarımızın böyle yerlerde rahat edip mutlu olmaları. Biz de sizi bir derece mutlu ettiysek ne mutlu bize. Yeni yılda hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Huzurevi sakinleriyle bolca fotoğraf çektirdiler

Selvitopu çiftinin ikinci durağı ise Karabağlar Nevvar Salih İşgören Huzurevi’ydi. Burada da yaşlılarla birlikte yeni yıl pastası kesen ve çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Selvitopu, huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşarak yeni yıl için iyi dilek temennisinde bulundu.

Düzenledikleri yeni yıl kutlamasına katılmalarından dolayı yaşadıkları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri, Başkan Selvitopu ve eşine teşekkür ederek birlikte bolca fotoğraf çektirdiler.



