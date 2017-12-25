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25.12.2017 22:30

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

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Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü

Olay, Çubuk ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Yakuphasan Mahallesi'nde meydana geldi.

Sırma (75) ve İbrahim Köksal (83) çifti, dün akşam saatlerinde evlerinde yatak odalarında sobayı yaktıktan sonra yattı. Aynı evde kalan çocukları Dursun Köksal anne ve babasının uyanmamalarından dolayı şüphelenerek kaldıkları yatak odasının kapısını açmak için zorladı.

DHA'nın haberine göre, kapıyı açamayan Köksal, evin dışından anne ve babasının kaldığı odanın penceresine merdiven dayayıp, camı kırarak içeri girdi. Anne ve babasını yatakta hareketsiz gören Dursun Köksal, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

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