  • BIST 120.845
  • Altın 163,542
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,6826
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
29.01.2018 20:50

'Yasin Hayal bizi görünce hep kaçardı'

»
'Yasin Hayal bizi görünce hep kaçardı'
Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davasında sanık savunmaları devam etti.

Özden ATİK / İstanbul, DHA - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 85 sanıklı davaya devam edildi.

Duruşmada savunmasını yapan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Cevat Eser, Dink cinayetiyle ilgili emniyet tarafından hiçbir şekilde karakoluna bilgi gelmediğini belirterek "Bu olayın aydınlatılması için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN İHMAL VE KASTIM OLMADI"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile dönemin İstanbul İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanıkl ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve Dink ailesinin avukatları katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Cevat Eser'in savunması alındı. FETÖ ile herhangi bir bağlantısını olmadığını, kendisi ve ailesinden kimsenin de bu terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen sanık Eser, "Dink cinayetinde hiçbir zaman ihmal ve kastım olmadı. Hatta bu olayın aydınlatılması için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.

"HAYAL, BİZİ GÖRÜNCE HEP KAÇARDI"

Sanık Cevat Eser, Yasin Hayal'in evinde arama yaptıklarını ancak neden arama yaptıklarını şu anda hatırlayamadığını belirterek "Yasin Hayal, bizi görünce hep kaçardı. Psikolojik sorunları vardı. Devriye sırasında karşılaşıyorduk. Bir kez evine arama yapmaya gittik. Kız kardeşi bir odayı aratmak istemedi zorla girip aradık. Kız kardeşi de bize aşırı tepki gösterdi. Yasin Hayal de ailesi de psikolojik sorunluydu" diye konuştu.

Sanık Eser, çapraz sorgusunda ise "Hrant Dink cinayetiyle ilgili emniyet tarafından hiçbir şekilde benim karakoluma bilgi, belge gelmedi. Siz diyorsunuz ki 'herkes biliyordu.' Pelitli, 40 bin nüfuslu bir yerdir. Yüzlerce devlet memurunun yaşadığı bir yerdir. Yüzlerce devlet memuru duymadıysa benim duymam mümkün değil. Yıllık 2 bin olayın olduğu bir yerden bahsediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanıklardan astsubay Ünsal Gürel de suçlamaları kabul etmeyerek hiçbir zaman istihbaratta görev yapmadığını söyledi. Cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda asayişten sorumlu olarak görev yaptığını ifade eden sanık Gürel, "FETÖ/PDY ve başka hiçbir örgütün üyesi değilim. Hiçbir zaman açığa alınmadım" dedi.

Duruşma yarına ertelendi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 115 hamile çocuk skandalında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
  • Siirt'te 4 bölge kapatıldı29 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
  • Küçük kızını taciz eden sanık tutuklanmayınca anne fenalaştı29 Ocak 2018 Pazartesi 16:55
  • Erdoğan hedef göstermişti! TTB üyeleri hakkında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
  • 'Yasin Hayal bizi görünce hep kaçardı'29 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
  • 15 ilde 'FETÖ' operasyonu: 24 asker gözaltına alındı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
  • İhraç edilen öğretmen ByLock'tan gözaltına alındı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:40
  • Arda Turan'ın restoranında işçi düşmanlığı, hakaret, mobbing...29 Ocak 2018 Pazartesi 15:21
  • Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:01
  • Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda29 Ocak 2018 Pazartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    • İşte tek bir el hareketiyle zayıflamanın sırrı
    • Kadirli'de binlerce kişi Mehmetçik için yürüdü
    • 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kardan tank yaptılar
    VİDEO GALERİ
    • Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı
    • Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı
    • Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti