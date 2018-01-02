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02.01.2018 15:15

Yasin Börü cinayetinin firari sanığı yakalandı

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Yasin Börü cinayetinin firari sanığı yakalandı
Kobani olayları sırasında Yasi Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık yakalandı.

Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır'da, 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları sırasında Yasi Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık E.F. (24), Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Yenişehir ilçesindeki bir kiralık eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polisler kapıyı açan olmayınca evin sahibini çağırarak, çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi.

Polisler evde yaptıkları aramada, Kobani olayları sırasında Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkamesi'nce firari sanık olarak aranan E.F.'yi yakaladı. Gözaltına alınan E.F.'nin, geçen nisan ayında karar verilen Yasin Börü cinayeti davasında, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahlı terör örgütün üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı, ancak bugüne kadar yakalanmadığı için dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahmekesi'nde yapılan yargılama sonucunda, bazı sanıklara ceza verilirken, E.F.'nin de aralarında bulunduğu 3 firari sanık henüz yakalanamadığı için, dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

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