Yaşar Okuyan: Suriyeliler 2 yaşında bebeklerin ırzına geçiyor

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin işgal altındaki ülke topraklarını savunmamalarını eleştirerdi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, KRT Haber Müdürü Cağlar Cilara’nın programına konuk oldu.Yaşar Okuyan burada Suriyeli mülteciler hakkında çirkin genellemelerde bulunarak mültecileri hedef gösterdi. Okuyan, “Kendi memleketleri için savaşacak adamlardan 3 buçuk milyon burada, herifler nargile çekiyor nargile, Türk kadınlarını, kızlarını kesiyorlar, terör estiriyorlar. 2 yaşındaki bebenin, 15 tane Suriyeli, affedersiniz, ırzına geçiyor; çocuk ölüyor. 2 yaşında, Allah belanızı versin. Gitsenize lan vatanınız işgal altında yürüsenize, herif geliyor kakara kikiri, bir de bize tasallut ediyor, kızlarımıza kadınlarımıza, hırsızlık yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Suriyeliler için “Gitsin bunlar” diyen Okuyan, “Ben ırkçı falan değilim, yabancı düşmanlığı yapmıyorum” ifadeleriyle sözlerini savundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilere ev vermesini de eleştiren Okuyan, “Allah'ım sen aklıma mukayyet ol! Sana ne Suriye'nin iç işlerinden” dedi.